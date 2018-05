Vind een hondenoppas via deze apps

Ik wil al sinds ik klein ben een hond, maar het mocht nooit van mijn ouders. Daarom is het een soort droom om later een eigen hond te hebben. Helaas heb ik in m’n studentenkamer niet genoeg ruimte, maar ooit komt hij er! En dat ik niet de enige ben die honden te gek vindt, blijkt uit het feit dat er maar liefst 1,6 miljoen honden in Nederland zijn! Voor mensen die ook geen tijd/plek hebben voor een eigen hond, zijn er nu verschillende “Airbnb opties voor honden”!

Op DogBuddy en PawShake kunnen baasjes, en ook liefhebbers zonder hond zich aanmelden. Baasjes kunnen een account aanmaken en het aangeven als ze een oppas nodig hebben voor hun hond. Dit kan voor een middag of een nachtje zijn, maar ook voor een week of juist alleen een wandeling van een uurtje. Via de postcode kan je snel vinden of er baasjes dicht bij in de buurt beschikbaar zijn op de datum dat je wil.

Zo betrouwbaar mogelijk

Oppassers kunnen op hun profiel aangeven waarom ze zich aanbieden als oppas. Daarbij kan je ook foto’s van je huis en jezelf met andere honden plaatsen, zodat hondeneigenaren zien wat hun hond te wachten staat.

DogBuddy probeert de betrouwbaarheid groot te houden, door oppassers hun ID te laten verifiëren, hun adres te laten invullen en te checken op de reactiesnelheid van berichtjes. Ook bij PawShake worden profielen geverifieerd. Baasjes kunnen andersom recensies achterlaten als hun hond bij een oppasser is geweest.

Het tarief voor het oppassen wordt door de oppasser zelf vastgesteld, maar beide oppasdiensten adviseren hier wel in. Ook zijn oppassers door DogBuddy verzekerd van een dieren- en aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor betaalt het baasje wel 15% servicekosten van de totale boekingskosten aan DogBuddy. Bij PawShake draagt de oppasser 19% af van het totaalbedrag.

App of website?

Beide diensten kunnen via de app of website gebruikt worden. PawShake bestaat al een tijdje in Nederland en de kans dat je een match vindt is best groot. DogBuddy is onlangs beschikbaar gekomen in Nederland, maar is al langer het grootste platform voor hondenoppasservices in Europa. Meld je aan als hondenoppas voor DogBuddy of PawShake!

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Hilde Jongeling.

