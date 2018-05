Rotterdam uit de oorlog zit in game Battlefield 5

Smartphones, smartphones, smartphones… Je zou van gekkigheid niet weten welke te kiezen. Van basic black tot metallic paars en van een groot display tot aan varianten die nog steeds een fysiek toetsenbord hebben. Tja, wij (de consument) hebben tegenwoordig nogal wat te kiezen. Hoe zorgen die fabrikanten toch dat hun exemplaar nog opvalt?

Als er maar over je gepraat wordt…

Het type besturingssysteem is behoorlijk doorslaggevend voor een flinke groep mensen. Tja, waar anders kun je met iOS werken dan bij Apple? Maar kijkend naar het Android speelveld is het behoorlijk ‘crowded’. Dan moet je wel met een slimme strategie voor de dag komen om jouw paradepaardje aan de man/vrouw te brengen. Ik licht er hier even drie uit die opvallen:

Samsung

Samsung bijvoorbeeld, beschikt over bizarre budgetten. Daarmee houden ze niet alleen grote persconferenties, maar is er ook enorm veel geld om aan marketing doen. Volgens mijn gevoel zat er in ieder tv reclameblok wel een gelikte commercial van de S9. En ook in bushokjes, de Mediamarkt en online shops kon je er niet om heen. De kracht van de herhaling zullen we maar zeggen. En tja, dat het ook een goed product is, wil ook helpen natuurlijk ;-)

OnePlus

Vorige week was ik voor het eerst op een persconferentie van OnePlus. De OnePlus 6 werd aan journalisten gepresenteerd, maar ook fans kregen kans om bij dit onthullingsmoment aan te schuiven. En dan heb ik het niet over 5 of 50 fans, maar nee, doe er dan gewoon een stuk of 1500. Super leuk, ik had dat zelf nog niet eerder meegemaakt. Meestal word je als journalist apart uitgenodigd en kan de consument daarna teruglezen wat er in de media geschreven wordt.

Het viel me meteen op hoe sterk de OnePlus fanbase is en hoezeer het merk door fans gedragen wordt. Dat zie je niet vaak in Android-land. OnePlus lijkt echt (maar dan ook echt) naar consumenten te luisteren. Smartphone gebruikers uitten bijvoorbeeld vaak hun frustratie dat hun telefoon na enige tijd aan snelheid verliest: bij de OnePlus 6 is er daarom extra aandacht besteedt om de telefoon zo snel en feilloos te laten functioneren als toen hij uit de doos kwam.

De jonge-honden van OnePlus zijn hip, hot en happening. Ze stralen uit: wij zijn de populaire gozers, komen zelfverzekerd over en doen het toch allemaal net even anders dan de rest. Een eerste product dat alleen verkrijgbaar was op basis van inschrijving, een high-end telefoon met een mid-range prijs, het niet vervuilen van Android met allerlei eigen apps, etc. OnePlus intrigeert De prijzen stijgen helaas per productlancering, dus laten we hopen dat OnePlus niet dezelfde kant op gaat als Samsung.

Nokia

Van populairste smartphonemerk, tot op sterven na dood zijn. En toch nog op het nippertje tot leven worden gewekt: ja, Nokia heeft al heel wat meegemaakt inmiddels. Maar toch: iedereen herinnert zich nog hoe lang de batterij meeging, hoe onverwoestbaar de telefoon was en hoeveel plezier zo’n eerste telefoon gaf. Dat is precies waar de relaunch van Nokia om draagt: nostalgie. Het gevoel van vroeger weer aanwakkeren. En ach ja, ook al was de ‘nieuwe 3310’ eigenlijk alleen maar een marketing-stunt, het bedrijf heeft zich toch weer een beetje op de kaart weten te zetten. Nu maar kijken wat de toekomst brengt!

