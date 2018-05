Moeten we straks voor Facebook betalen?

God of War is sinds zijn release een absolute hype. En dat vertaalt zich in de verkoopcijfers. Sterker nog, het spel is de eerste drie dagen na de uitrol gemiddeld ruim een miljoen keer per dag over de toonbank gegaan.

In de eerste drie dagen (20, 21 en 22 april) werd God of War 3,1 miljoen keer verkocht, blijkt uit cijfers van uitgever Sony. Daarmee is het spel verreweg het snelst verkopende spel dat alleen voor de PlayStation 4 uitkwam, een zogenoemde 'exclusive'.

Horizon Zero Dawn

Tot voor kort was die titel nog in handen van Horizon Zero Dawn, dat door het Nederlandse Guerilla Games is gemaakt. Die game verkocht in zijn eerste twee weken 2,6 miljoen exemplaren. Daar is God of War dus al na drie dagen overheen gegaan. Inmiddels is Horizon Zero Dawn 7,6 miljoen keer verkocht.

God of War is bijzonder goed ontvangen door recensenten. De 108 beoordelingen op Metacritic, een verzamelsite voor beoordelingen van games, films, series en muziek, zijn bijvoorbeeld allemaal positief.

