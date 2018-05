God of War verkoopt ruim miljoen keer per dag

De bomen worden groen, de katten zijn weer krols en de Nederlandse bevolking is weer massaal aan de voorjaarsschoonmaak. Een typisch gevalletje van lentekriebels zullen we maar zeggen. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het opruimen van jouw kleine heiligdom? Check dan deze handige apps eens!

Snupps: Hier begint je cleaning journey. Met deze app kun je inspiratie opdoen om zelf aan het schoonmaken te gaan of gewoon te genieten van collecties van anderen. Of het nou gaat om een kledingkast, een schoenencollectie of een make-up lade; alles is hier te vinden. Je kan foto’s van anderen opslaan in je eigen virtuele kast om er later nog eens naar te kijken, feedback vragen aan andere Snupps over jouw stash en groepen volgen die jou motiveren om je leven georganiseerd te houden. Het is een ware cleaning community!

Gratis te downloaden voor iOS en Android

KonMari: Deze vrouw, Marie Kondo, is De Opruimkoningin: “Keep only those things that speak to your heart. Then take the plunge and discard all the rest. By doing this, you can reset your life and embark on a new lifestyle.” Naast meerdere boeken heeft ze ook een officiële app waarin ze je van tips en tricks voorziet over hoe je het beste kunt opruimen. “Decluttering your home will spark joy in your life.”

Gratis te downloaden voor iOS

Think Dirty: Deze app geeft je advies over potentiële giftige ingrediënten in jouw make-up en verzorgingsproducten. Scan de barcode van je product en deze app geeft je simpele informatie over je product. Er is een speciale ‘Dirty Meter’ zodat je precies kunt zien in hoeverre jouw product ‘slecht’ is. Daarnaast geeft de app ook aan waar je betere alternatieven kunt kopen zodat je je huid ook schoon en gezond houdt!

Gratis te downloaden voor iOS en Android

Our Home: Dit is niet zozeer een schoonmaak app, maar wel een stay organized app. Gooi je papieren familieplanner aan de kant en download deze app. Je hele familie kan worden toegevoegd aan dezelfde planner, zodat iedereen dingen kan toevoegen. Hier kun je bijvoorbeeld boodschappenlijstjes maken, afspraken noteren, en to-do lijstjes delen.

Gratis te downloaden voor iOS en Android

LetGo: Met deze app is iedereen volgens mij al platgegooid via reclames op televisie, maar ik wil ‘m hier toch even noemen. Via deze app kun je foto’s uploaden en je spullen doorverkopen. Met miljoenen gebruikers is het bijna onmogelijk dat jouw items niet verkocht zullen worden. Ook is er een mogelijkheid om te chatten met kopers en verkopers.

Gratis te downloaden voor iOS en Android

RoOomy: Je huis is helemaal schoon en eigenlijk wel toe aan een stijlvolle make-over. Deze app combineert 3D modellen van huizen met bestaande producten (meubels en accessoires) voor in huis. Omdat alles in 3D is, kun je snel zien wat goed zal staan in je huis en is alles naar wens aan te passen. Pluspunt: De producten kun je direct kopen via de app!

Gratis te downloaden voor iOS

