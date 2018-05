De leukste tech gadgets voor aan het strand

Het is de maand van het vakantiegeld en dat betekent dat iedereen weer zwaar last krijgt van zomerkriebels. Vakantie al geboekt, dan kan de voorpret beginnen. Bijvoorbeeld met het uitzoeken van welke technische snufjes jij in je koffer stopt. Kom je niet verder dan de oplader van je telefoon en een powerbank (let op: die moet in je handbagage!), dan volgen hier enkele tips om helemaal cool en comfortabel aan het zwembad of aan zee te liggen.

Popsocket

Het klinkt als sokpop, maar dat is het zeker niet. Een popsocket is een inklapbare houvast voor je mobiele telefoon. Je plakt hem aan de achterkant en wanneer je een ondersteuning nodig hebt voor je telefoon, of voor je hand, dan 'pop!' je dit cirkelvormige knopje uit. Het is toch vervelend als je telefoon uit je klamme handen glipt en met een popsocket heb je minder kans dat je hem door het zand hoeft te laten schuren. Moet je telefoon weer in je zak, dan heb je hem zo weer in 'gepopt!'. Er zijn popsockets in allerlei kleuren en patronen, maar de leukste voor bij het zwembad is natuurlijk de vrolijke ananas.

Handventilator

We willen allemaal lekker de zon opzoeken, maar tegelijkertijd zeuren we elkaar de oren van het hoofd als de tropische temperaturen ons teveel worden. Met een USB-ventilator houd je het hoofd koel op die momenten dat je fata morgana's begint te krijgen van de warme zon. In deze op batterijen werkende handventilator kun je water doen voor wat extra verkoeling, net zoals je vaak in restaurantjes ziet op bijvoorbeeld Bali. Lekker verkoelend en fris. Let wel goed op dat je je goed insmeert, want die kleine waterpareltjes werken natuurlijk als kleine vergrootglaasjes op het zonlicht.

Een draagbare kluis

Hartstikke handig om duizend boeken bij je te hebben op je e-reader, maar waar je een papieren boek met een gerust hart in het zand achterlaat, denk je tegenwoordig bij een spontane duik in de zee toch twee keer na. Immers moet er altijd iemand achterblijven om je tech in de gaten te houden. Nu kun je die spullen natuurlijk ook in een outdoor kluis doen. Deze kluis schijnt echt te werken, hoewel we ons afvragen of zijn draagbaarheid hem niet enorm makkelijk doelwit van dieven maakt.

Veilig zonnen-app

Waarschijnlijk neem je je smartphone mee naar het strand (tip: doe hem in een plastic druk-en-sluitzakje tegen zand en andere invloeden van buitenaf). Lekker om een muziekje te luisteren of stiekem het thuisfront in de gaten te houden. Als je dat apparaat toch al bij je hebt, zet er dan een van de vele apps voor veilig zonnen op. Hierbij kun je in de gaten houden of jij je bakminuten wel goed doseert en of verbranding op de loer ligt. Er zijn zelfs apps die aangeven wanneer je moet omdraaien. Eerste hulp bij zonnen? Apps als Zonnen en SunburnTimer helpen je!

Handdoek met speaker

Hoewel je altijd rekening moet houden met andere badgasten, is deze handdoek wel heel erg tof. Het ontwerp mag dan niet al te opvallend zijn, zijn mogelijkheden zijn dat wel. Hij helpt je namelijk niet alleen gescheiden te blijven van het zand, hij kan ook nog eens muziek afspelen. Dankzij de ingebouwde speakers en de 3,5 mm jackplug kun je hardop muziek luisteren van je smartphone of een mp3-speler. Wil jij technologie en afdroogmethoden liever gescheiden houden, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor een kleurrijke Bluetooth-speaker.

Waterdichte oordopjes

Waarschijnlijk zijn er ook andere mensen bij het zwembad of op het strand die de keiharde herrie uit je speakers niet zo kunnen waarderen. Om wat meer privé muziek te luisteren, kun je dan kiezen voor oordopjes. Nu volstaan gewone oordopjes prima als je op je handdoek blijft liggen, maar neem je een duik, dan kun je deze oordopjes overwegen. Daarmee kun je namelijk met een gerust hart het water in. Lekker Yellow Submarine in je oren en naar de bodem duiken dus! Hopelijk maken deze gadgets jouw zomer nog mooier. Alvast een heel prettige vakantie gewenst!

