Zuckerberg: paar jaar nodig voor problemen Facebook

De laatste tijd gaat het niet echt lekker met Facebook. Het Britse bedrijf Cambridge Analytica zou de gegevens van 50 miljoen mensen in handen hebben gekregen en daarmee zouden onder andere de Amerikaanse verkiezingen zijn gesaboteerd. Sommige mensen zijn de privacyproblemen nu zodanig zat dat ze hun account verwijderen.

Alhoewel Facebook niet zelf illegaal gegevens verzamelde kun je het bedrijf wel verwijten dat het niet goed heeft opgelet. „Facebook had het verzamelen van gegevens wel verboden, maar niet technisch onmogelijk gemaakt”, aldus NOS-techredacteur Nando Kasteleijn in een speciale Q&A over Facebook op – oh ironie – Facebook. „Dat wijst er op dat Facebook de controle over het eigen platform een beetje was kwijtgeraakt.”

Verwijderen werkt niet

Maar heeft het ook echt zin om Facebook te verwijderen? Kenners denken van niet. „Twee miljard mensen zitten op Facebook”, aldus Kasteleijn tijdens de Q&A. „Dat is de halve wereld. Dat er honderdduizenden mensen, misschien zijn het er een paar miljoen, met Facebook stoppen zal niet veel uitmaken. Daarnaast moet je beseffen dat als je Facebook verwijdert, maar niet de apps die eraan gekoppeld zijn, je gegevens beschikbaar blijven.”

Als je ook nog gewoon blijft Whatsappen en je Instagramaccount houdt, heeft het al helemaal weinig zin. Die vallen ook onder Facebook. Het is dus meer symbolisch om je Facebook te verwijderen. Veel mensen vinden dat wat overdreven en blijven toch wel graag gebruik maken van het medium. Voor hen lijkt nu de ideale oplossing op te komen: niet #deletefacebook maar #confusefacebook. Algoritmes proberen van alles over jou te leren, dus maak het ze lekker lastig!

Op verschillende online kanalen roepen mensen op de algoritmes in de war te brengen. Like bijvoorbeeld de Facebookpagina van KFC, maar ook eentje voor veganisten. De tegenstrijdige informatie zal het Facebook in ieder geval een stuk lastiger maken.

