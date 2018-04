Ontploffen er na Samsungs nu ook iPhones?

Bij het woord maffia gaan de gedachten van de meesten ongetwijfeld direct richting Italië. Maar dat betekent niet dat landen zoals Japan geen maffia hebben. Daar kent men Yakuza. In het kader van de vorige week uitgekomen game Yakuza 6 ging Metro naar de in Japanse whisky's gespecialiseerde cocktailbar Behind Bars, waar schrijver Mike Poysden en fotograaf Robin de Goede vertelden over hun ontmoetingen met Yakuza. Metro schreef een paar van de leukste anekdotes op.

In de sauna

Dat De Goede met Yakuza in aanraking kwam, gebeurde eigenlijk per toeval. „Ik liep gewoon in mijn eentje een beetje door Tokyo en vroeg op een gegeven moment of ik even ergens naar binnen mocht. Vervolgens kwam ik in een soort sauna terecht.” Het bleek een sauna van waar de leden van de maffia zich ophielden. Voordat hij het wist zat hij thee met ze te drinken. Naakt uiteraard, want „ze vertrouwen je pas als ze je naakt hebben gezien.” Dus zat hij al snel thee te drinken in een sauna met maffialeden. Later ging hij weer terug naar het hotel, waar hij zijn collega en tolk tegenkwam. „Die keek mij echt vol ongeloof en geloofde niet dat ik daar zomaar naar binnen was gelopen.”

Fotomomentje

De bazen binnen Yakuza hebben hun macht niet altijd op basis van hun uiterlijk verdiend. Een van de bazen Miata (schuilnaam) is namelijk allesbehalve een imposante figuur. Toch wilde schrijver Poysden hem graag even op de foto hebben. De man zat net in zijn auto, maar kon er wel weer even uitkomen. „Dus kwam hij uit zijn auto en liep hij er omheen naar de stoep. Daar kon ik de foto maken. Vervolgens moest hij er terug in en wilde hij per se aan de rechterkant zitten.” Daar had de kleine grote baas wat op gevonden. „In plaats van weer om de auto heen te lopen, kroop Miata op handen en voeten over de achterbank naar zijn plek.” Dat zien we een Italiaanse maffioso nog niet doen, als een kind door de auto kruipen.

Gestolen armband

Hoewel een klein mannetje leider kan worden, is uiterlijk vertoon toch heel belangrijk. Zo doen ze enorm veel met tatoeages. Oorspronkelijk was dit vooral om de tatoeages die je als gevangene krijgt te bedekken, maar ook sieraden is iets waar ze van houden. Dat bleek wel toen de Japanners de grote zware armband van De Goede in het vizier kregen. Een van de grote piefen vroeg of hij de armband even om mocht. „Hij liep er al snel overal mee te pronken en op een gegeven moment had ik door: die krijg ik niet meer terug.” Toch ziet De Goede zijn armband nog dagelijks. Op veel van de foto’s is namelijk te zien hoe de Yakuza-voorman uitgebreid loopt te pronken met het ‘gekregen’ sieraad.

Gevangenisstraf

Als maffia ontkom je er niet aan dat er zo nu en dan een conflict met de politie is. Echter gaan de bazen van de gangs nooit zelf achter de tralies. ,,Ze sturen iemand anders van hun groep ervoor in de plaats. Die mag namens een van hen de gevangenisstraf uitzitten.” Binnen het broederschap, waar de banden onderling heviger zijn dan in mening familie, is dit een doodnormale constructie. ‘Gelukkig’ mag het naar de gevangenis gezonden Yakuza-lid er wel uit tijdens de grote festiviteiten, zoals het Shinto-festival. „Daar mogen ze naartoe en direct na afloop gaan ze netjes terug naar de gevangenis.”

Overigens zit de eerder genoemde Miata momenteel wel zelf in de gevangenis. Volgens Poysden was hij zelf aanwezig op een schip dat nagemaakte Amerikaanse dollars uit Korea vervoerde. „De Koreanen kunnen dollars bijna perfect namaken. Alleen met het watermerk hebben ze moeite. Maar het is natuurlijk oliedom om je dáár als maffiabaas te laten pakken."

Er zijn natuurlijk veel meer verhalen over Yakuza te vertellen. Poysden en De Goede bezochten samen tatoeëerder met Marco Bratt Yakuza. Aan de hand daarvan verscheen het boek A History of Japanese Body Suit Tattooing. Er staat een nieuw boek in de stijgers voor later dit jaar.

