'Miljoenen banen op de tocht door automatisering'

Een barst in je telefoonscherm? Het overkomt de beste! Omdat het vrij irritant is om je display te vervangen, introduceert het bedrijf Fixjescherm daarom de FixjeiPhone spray. Het werkt binnen notime! Tenminste..?

Helaas, helaas. Weer een wondermiddel wat ons niet gegund is! De FixjeiPhone spray is natuurlijk geniaal bedacht als 1 April grap. Bummer! En zo zijn er flink wat tech bedrijven die ons de afgelopen dagen op het vermakelijk, verkeerde been hebben gezet. De leukste pranks lees je hieronder:

Sixt Sense van Honda

Appen op straat kan redelijk gevaarlijk zijn. Je knalt maar zo tegen een voorbijganger op. Of je trapt in zo’n smerige hondendrol, omdat je niet keek waar je liep. Enfin, je weet zelf ook wel wat er kan gebeuren. Daarom bedacht Honda de Sixt Sense functie voor je smartphone. Een soort achteruitkijk sensor voor in je telefoon, die je behoedt tegen allerlei gevaren. Jammer dat ie er niet echt komt ;-)

#FollowMe pakket voor op vakantie

Als fervent Instagrammer ben je natuurlijk altijd op zoek naar de beste plaatjes, de mooiste kiekjes en de meest fashionable foto’s die je kunt delen op jouw favoriete social platform. Alleen… op vakantie wil je je wel ergens anders druk om maken dan het perfecte plaatje.

TUI komt met de oplossing hiervoor: huur gewoon iemand in! Neem het #FollowMe pakket van de reisgigant, en krijg een professionele fotograaf en visagist die jou de hele vakantie volgen. Hartstikke handig, en vanaf 1 april verkrijgbaar.

Roku Happy Streaming Socks

Snacken of zappen? That’s the question! Je wilt het volume graag wat verhogen van die spannende film, maar je chips vreetsessie heeft al je vingers bevuild. Wat nu?

Roku Happy Streaming Socks natuurlijk! Hiermee kun je je televisie bedienen, zonder je handen te gebruiken. Nice!

SodaSoak: DIY bubbelbad

Soms zou je willen dat je je eigen bubbelbad had. SodaStream heeft hier een Do It Yourself kit voor bedacht: de SodaSoak. Totally approved by Thor Bjornsson van ‘Game of Thrones’!

Mega jammer dat de bedrijven het bij deze 1 Aprilgrappen laten. Zulke hacks maken het leven pas echt de moeite waard, toch?!

