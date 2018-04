Hoe microbetalingen voor megaophef zorgden

De kansspelautoriteit heeft afgelopen week bepaald dat vier van de tien onderzochte spellen in strijd zijn met Nederlandse gokwetgeving. Maar dit is niet de eerste keer dat dit soort kleine betalingen voor ophef zorgen. Microbetalingen liggen de laatste jaren al vaker onder vuur. Een overzicht.

We gaan terug naar 2006. Daar vinden we een van de eerste grote voorbeelden van kleine betalingen voor extra content in games. Het spel in kwestie is The Elder Scrolls IV: Oblivion, het vierde deel van Bethesda’s geliefde Elder Scrolls-serie.

Daar kon je geld betalen, 1 tot 5 euro, om een aantal cosmetische upgrades te krijgen. Dingen als nieuwe harnassen voor je paard of een nieuw huisje. Fans waren boos, maar het project bleek een succes. Bethesda verdiende namelijk goed aan de upgrades, naast de prijs die spelers natuurlijk al betaalden om het spel te spelen.

Piraterij

Toen kwam er rond 2010 een nieuw niveau van microtransacties: de zogenaamde ‘online passes’. In die tijd was piraterij nog een stuk meer aan de orde van de dag dan nu. Online passes moesten ervoor zorgen dat spelers die niet hadden betaald tenminste een soort nadeel hadden. Wie de game kocht, kreeg in het doosje een speciale code. Door die code in te voeren, kon je online spelen. Had je het spel niet legaal gekocht, dan moest je los een code kopen.

De gameindustrie is inmiddels van dit model afgestapt, maar deze soorten microbetalingen zijn allemaal nog te begrijpen. Het eerdergenoemde Elder Scrolls-voorbeeld betrof vooral upgrades voor het uiterlijk van je karakter: de gameplay bleef voor iedereen hetzelfde. En de online passes, die poogden piraterij een halt toe te roepen. Dat is niet kwaadaardig te noemen.

DLC: zegen of vloek?

Maar bepaalde games gingen steeds agressievere microbetalingen implementeren, om zoveel mogelijk geld van spelers los te troggelen. Dat begon al bij DLC, een afkorting van Downloadable Content. In potentie is dat iets heel moois: een ontwikkelaar maakt een goed spel en ontwikkelt het spel daarna nog iets verder en vraagt daar wat extra geld voor. The Witcher 3: Wild Hunt had met Blood & Wine bijvoorbeeld een fantastisch DLC-pakketje en Undead Nightmare van het bekende Red Dead: Redemption van Rockstar is wat mij betreft het schoolvoorbeeld van DLC done right.

Maar wat te denken van de DLC van de game Mass Effect 3 die, en dit is echt gebeurd, op de dag van de release van het spel uitkwam? Dit was niet meer iets extra’s toevoegen aan een spel. Dit was bewust een cruciaal onderdeel (voor de geïnteresseerden: de DLC was een belangrijk onderdeel van het verhaal) uit een spel slopen, zodat je mensen meer voor je game kan vragen dan het standaard prijskaartje van 60 euro.

Was dat een foutje? Nee hoor. De beleidsmaker van uitgever EA, Peter Moore, was er zelfs uitermate trots op. In een interview met Gamasutra zei hij destijds: „Je verkoopt niet alleen een spel voor 60 dollar, maar je verkoopt ook nog eens voor 20 dollar DLC, dus de uiteindelijke verkoop levert 80 dollar op.”

Pay2Win

Maar sinds kort hebben ontwikkelaars weer een nieuw model bedacht: Pay2Win. Dit model zorgt er eigenlijk voor dat spelers die betalen dermate grote voordelen krijgen, dat ze een significant hogere kans hebben om te winnen. Dit systeem wordt al langer gebruikt in de Ultimate Team-modus in FIFA, maar sinds kort heeft EA het ook geïmplementeerd in andere titels als Star Wars: Battlefront 2 en Middle-Earth: Shadow of War.

Dit principe wordt nog abominabeler gemaakt door de eerdergenoemde loot boxes. Wat is daar nu het geval mee? Heel simpel: met loot boxes wordt eigenlijk bedoeld dat je een schatkistje koopt (vaak dus voor echt geld) waarvan je de inhoud niet weet. Heel veel meer dan een virtuele gokmachine is het dus niet te noemen.

Het openen van die kistjes gaat vaak ook nog gepaard met veel geluidjes en mooie plaatjes, zodat de vergelijkingen met een fruitautomaat echt niet zo vergezocht zijn. Dat is de Kansspelautoriteit nu ook opgevallen en daarom wil zij de ontwikkelaars nu dus een halt toeroepen. Welke games precies negatief uit de test kwamen is niet duidelijk, maar het is niet ondenkbaar dat in ieder geval EA (de uitgever van onder meer FIFA, Star Wars: Battlefront 2 en Middle-Earth: Shadow of War) binnenkort een telefoontje krijgt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

