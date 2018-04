'Harry Potter Go' verschenen voor Android en iOS

Is het altijd al jouw droom geweest om uilenpost te krijgen met daarin een uitnodiging om tovenaar te worden op Hogwards of Zweinstein? Dan is er goed nieuws! Harry Potter: Hogwarts Mystery is vanaf nu verkrijgbaar op smartphones die draaien op iOS en Android. De aankoop is gratis en het ziet er eerste gezicht strak uit. Het speelt zich een aantal jaar na de eerste boekenreeks van de Potterserie af.

Expelliarmus!

In de zomer van 2016 maakte het mainstreampubliek voor het eerst kennis met 'Massive Multiplayer Online Role Playing Games op smart phones, dit was de grote hit Pokémon Go; waar vele gebruikers hun langgekoesterde droom om een pokémontrainer te worden konden waarmaken. Wat dat betreft is deze game minstens zo'n grote trip langs memory lane. In deze Harry Potter game word je meegenomen in de magische wereld van de boeken van J.K. Rowling. Verwacht een open wereld waar volgens de makers, enorm veel te beleven is.

Stapsgewijs ontwikkel je jezelf op Hogwards als tovenaar. Je speelt zelf de rol van sorteerhoed door jezelf in te delen in een van de vier memorabele afdelingen van de toverschool; ga jij voor Griffoendor of Zwadderich? Je volgt lessen, bezoekt locaties als de Wegisweg, perron 9 3/4e en de hut van Hagrid, beleeft avonturen en kan communiceren met andere gebruikers. Er zijn missies te doen met je vrienden of je kan je rivalen een loer draaien.

Ook de personages uit de boekenreeks zoals professor Perkamentus, Sneep en Anderling vervullen een rol in de game. Zij leren je spreuken die je verder op weg kunnen helpen. Tot slot is het ook mogelijk om een potje zwerkbal tegen je anderen te spelen.

Leer toverdranken maken met Serverus Sneep ©Jam City

Verdienmodel

Hoewel de aanschaf van Harry Potter: Hogwards Mystery gratis is, moet de ontwikkelaar Jam City inc. toch ook ergens geld aan verdienen. Dit doen zij met een in-game store waar je ondermeer exclusieve voorwerpen kan kopen met 'echt' geld. Ook is er om handelingen te verrichten 'energie' nodig, deze energie vult zichzelf naar verloop van tijd zelf weer aan, maar je kan ook extra energie kopen in de winkel.

Of er een oneerlijk voordeel ontstaat voor betalende gebruikers, is nu nog te vroeg om te zeggen. Bij sommige games is dit verschil in mogelijkheden dusdanig groot dat het spelplezier van gamers die niet willen betalen hieronder lijdt.

Het personage waar je mee speelt is naar eigen voorkeur aan te passen. Zo kan je, natuurlijk, kiezen of je in de huid van een mannelijke of vrouwelijke scholier wil kruipen, zijn er verschillende aanpassingsmogelijkheden op het gebied van kapsels en kleding. Naarmate je level hoger wordt, zijn er telkens meer mogelijkheden.

Let op: deze game is, net als Pokémon Go, wel een gigantische batterijslurper. Een powerbank is dus geen overbodige luxe. Tot slot geeft het spel zelf aan dat het raadzaam is om te spelen via WiFi. Vermoedelijk omdat Harry Potter Mystery of Hogwards niet heel vriendelijk is voor je databundel.

