Europa pakt privacyschending social media samen aan

Bye bye. Stop met Facebook. Nadat de hashtag #deletefacebook al een paar weken de ronde doet, is er nu dan ook echt een grote oproep om het social medium de rug toe te keren. Arjen Lubach - die met zijn Zondag Met Lubach veel verkeer binnenhaalt via Facebook - lanceerde zondagavond een Facebook-event om vanavond (woensdag om 20.00) massaal profielen te deleten en duizenden mensen lijken er aan mee te gaan doen.

Zoals Lubach in zijn item duidelijk liet zien, is dat voor veel mensen niet heel makkelijk. Heel veel van onze sociale interacties lopen tegenwoordig immers via de het bedrijf van Mark Zuckerberg. Dit betekent dat we allemaal zouden moeten overstappen naar een social medium dat in heel veel gelijk is aan Facebook, maar níét zomaar onze data verhandelt. Metro neemt de opties door.

MeWe

No Ads. No Tracking. No BS. Dat staat er met grote letters boven het aanmeldingsformulier op de website. Het moge duidelijk dat ze bij MeWe niet van de Facebook-praktijken gediend zijn. Ze zetten zichzelf in de markt met #not4sale. Het social medium is dan ook opgericht door onder andere online-privacy jurist Mark Weinstein. MeWe beschikt over veel van de features van Facebook, maar je kan makkelijker instellen met wie je wat wil delen. Ook bepaal jij wat je op je eigen Cloud wil bewaren, die vervolgens makkelijk toegankelijk is voor jou. En - als we MeWe mogen geloven - jou alleen. Als het je puur gaat om het een-op-een vervangen van Facebook, dan is dit waarschijnlijk het allerbeste alternatief.

Vero

Hoeveel is je privacy je waard? We kunnen tot dusver elk social medium gratis gebruiken. De geldt voor Vero ook. Althans, dat geldt voor Vero op dit moment. Het was aanvankelijk een kleine niche-app, omdat het geld vroeg voor een lidmaatschap. Door dat even op te heffen, is het aantal gebruikers in een paar maanden tijd gestegen van 200.000 naar 3.000.000. De kans is echter wel groot, dat er in de toekomst weer betaald moet worden. Daartegenover staat wel dat je dan gebruik maakt van een advertentievrije pagina en dat je gegevens niet doorverhandeld zullen worden.

Diaspora

Wil je Zuckerberg een beetje plagen, dan verlaat je Facebook voor Diaspora. Dat is namelijk een Kickstarter-project, waar Zuckerberg zelf geld in heeft gestoken, omdat hij het een 'cool idee' vond. Het is een zogenaamd openscourcenetwerk, dat opgezet is door vier Amerikaanse studenten. Zij zijn echter niet langer eigenaar. Sterker nog, niemand is eigenaar. Hierdoor is er geen partij die belang heeft bij de verkoop van de gegevens aan adverteerders of andere partijen. Op Diaspora kan je heel makkelijk met iedereen op de wereld contact leggen, maar je kan per persoon bepalen wat je met hem of haar wil delen.

Ello

Vier jaar geleden werd Ello als het alternatief voor Facebook gezien. Ello verdient geen geld met advertentie of data, maar komt rond dankzij donaties en was qua privacy prima in orde. Alle berichten werd door de site versleuteld. Daarnaast kon je heel makkelijk je contacten onder verdelen in Friends en Noise. Dat laatste zal allicht aanlokkelijk klinken, maar helaas heeft Ello in de voorbije jaren voor een iets andere route gekozen. Het is nu vooral een social medium 'creatieve geesten' geworden. Ideaal voor mensen die het web graag willen gebruiken om zichzelf iets meer willen uit te dagen en te ontwikkelen, alleen daardoor heeft het aan puur sociale waarde wel wat ingeboet.

EyeEM

Facebook verdiende al die tijd aan jou, EyeEM is je kans om ook eens wat via een social medium te verdienen. Je moet dat alleen wel willen. Bij EyeEM kan je namelijk toestemming geven om je foto's door te sturen naar stockfotobedrijven. Wanneer bijvoorbeeld Getty Images een foto besluit te kopen, verdien jij hieraan mee. EyeEM is wel echt gericht op de foto's en is daardoor misschien minder geschikt als directe vervanger van Facebook. Maar mocht je ook Facebook-related Instagram niet meer willen gebruiken, dan is dit een goed alternatief. EyeEM is een Duitse start-up en is daardoor al gebonden aan een stuk strengere privacyregels dan haar Duitse collega's.

Steemit

Nog een alternatief waaraan je kan verdienen. Steemit zit een beetje tussen het reeds bekende Reddit en het eerder genoemde Ello in. Waar op Reddit er alledaagse frustraties geplaatst worden over pakweg irritante stickers op fruit, gaat het bij Steemit meer om inhoud. Des te beter en vaker je bericht gewaardeerd wordt, des te meer het waard wordt en je er aan kan verdienen. Steemit werkt met blockchain en een eigen cryptocurrency, waarmee ze een eigen economie hebben opgezet.

De precieze werking van Steemit is tamelijk ingewikkeld, zo ingewikkeld dat zelfs frequente gebruikers nog niet precies weten hoe alles werkt. Bij BNR Nieuwsradio deden ze vorig jaar een zeer verdienstelijke poging.

Path

Als je zelf op onderzoek uitgaat, dan kom je waarschijnlijk snel bij Path uit. Een leuke toevoeging is dat je maar 150 vrienden kan hebben. Echter is het privacyprobleem van Facebook hier niet meteen verholpen. Want hoewel Path waarschijnlijk (hopelijk) lang niet zoveel data van je bewaart als Facebook deed, zijn ze in het verleden wel al meermaals in opspraak geweest vanwege een datalek. Hoe het daar nu precies mee staat, dat is onduidelijk.

Google+

Het grote voordeel (en direct nadeel) van Google+ is dat de kans groot is, dat je al een account hebt. Mensen met een Gmail-account kunnen immers zo Google+ binnenlopen. Dat maakt het ook weer apart qua privacy. Zonder dat je ooit iets met Google+ hebt gedaan of hebt willen doen, heb je als Gmail-gebruiker een account en worden je YouTube-uploads (via een automatisch vinkje) op je profiel gepost, zonder dat je dit je goed en wel beseft. Bovendien is Google de laatste weken ook niet onbesproken op het gebied van privacy.

