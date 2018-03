Straks ga je zwevend op de motor naar je werk

Om een kort en bondig antwoord te geven op de vraag in de kop: 'alles'. Ja, echt alles. Ik besloot de proef op de som te nemen en eens een blik te werpen op het archief dat Facebook over mij bijhield sinds ik in het late najaar van 2009 lid werd omdat ik graag Farmville wilde spelen. Dat was toen een dingetje.

Hoewel ik toen nog voornamelijk op Hyves zat, is de data al vanaf het begin helemaal compleet. Nadat ik bij Facebook een verzoek indiende voor het downloaden, kreeg een kwartiertje later in mijn inbox een bestand van 562MB. 562MB aan data. Het is een uitgebreid dossier met contactgegevens, foto's, berichten, IP-adressen, locaties, bedrijven én porretjes.

Zo kom je erachter wat Facebook van jou weet

Het archief

Wanneer je het .ZIP-bestand uitpakt, krijg je alle gegevens te zien. Alles is netjes gecategoriseerd en genummerd. In het bestand 'Friends', staat iedereen met wie jij ooit via Facebook contact hebt gehad. Er is een chronologische lijst van al jouw vrienden, ex-vrienden, ex-geliefden en vage internetkennissen. Ze zijn gesorteerd op datum van accepteren. Dit zijn niet alleen je huidige 'vrienden', maar ook mensen van wie je ooit een verzoek geweigerd hebt of die je in de loop van de jaren hebt verwijderd. Alles is voorzien van een datum. Je kan op deze wijze dus precies zien wanneer je iemand hebt ontmoet en wanneer je relatie in 5 havo op de klippen liep.

Zoals natuurlijk viel te verwachten omvat het Facebook-archief ook je gehele geschiedenis van Facebook Messenger; in mijn geval gesprekken vanaf november 2009 tot nu met bijna 1300 mensen. Mocht je in een nostalgische bui zijn, dan kan je dus altijd gesprekken van acht jaar oud teruglezen met mensen die je allang uit het oog bent verloren. Confronterend? Best wel. Schokkend? Niet echt, hier ging ik wel vanuit. Het blijft niet alleen bij tekst, ook foto's en bestanden staan keurig in het logbestand opgeslagen. Ook al je updates, met de daarbij horende media zitten hierin.

In het bestandje 'events', is op gedetailleerde wijze terug te zien wat jij per weekend exact hebt uitgespookt. Elke uitnodiging voor een evenement staat erbij met voorzien van jouw respons hierop. Heb je een uitnodiging genegeerd? Ook dan staat erbij dat je niet op deze uitnodiging bent ingegaan.

Uw redacteur was in augustus 2013 naar Lowlands

Telefoonnummers, locaties en adverteerders

Tot zover niks nieuws. Dit verandert echter als je verder graaft. In het bestand 'contact info' kom ik een gigantische lijst van telefoonnummers en email-adressen tegen. Deze lijst is een stuk omvangrijker dan het bescheiden adresboek op mijn telefoon. Dit gaat heel ver terug. Een deel van deze mensen heb ik nooit op Facebook gehad, gezien het feit dat Facebook toen nog niet bestond. Ik herken hier mijn oude lijst van MSN in met mensen van mijn oude middelbare school. Facebook kent dus alle mailadressen waar ik, voor ik een Facebookprofiel had, via het messenger-programma MSN contact mee had. Hoe kan dit? Ik heb Skype als app geïnstalleerd. Skype nam MSN destijds over en de daarbij horende contactlijsten. Hier houdt het ook op, de gespreksgeschiedenis hiervan is niet terug te vinden.

Elke keer als je inlogt op Facebook registreert het sociale netwerk jouw IP-adres en locatiegegevens in de vorm van GPS-coördinaten. Wanneer je, net als ik, al jarenlang zo nu en dan je Facebook checkt, kan je dus tot op gedetailleerde wijze nagaan waar je was op - laten we zeggen - 12 mei 2017; in mijn geval op Ameland. Deze IP- en locatiegegevens gaan terug tot ongeveer twee jaar in het verleden.

Het verdienmodel van Facebook zit hem in de betaalde promotie en adverteerders. Ik ben dan ook benieuwd wat hier allemaal over te vinden valt. Zonder dat ik deze pagina's ooit geliket heb, ben ik gecategoriseerd als iemand die houdt van: wetenschap, journalistiek, communicatie, cosmetica en houtskool(?). Verder staat er in een lijst op welke advertenties ik heb geklikt in de afgelopen twee maanden.

Wanneer je verderscrollt, kan je erachter komen welke bedrijven jouw contactgegevens hebben. Nou is het op zich niet vreemd dat bedrijven jouw gegevens hebben maar naast de Spotify, AirBNB, Ziggo en Randstad staan hier nog 269 bedrijven in. Het meerendeel van deze firma's ken ik niet. Zij mij blijkbaar wel. En dat allemaal dankzij Facebook. Van Toyota tot de lokale overheid van Henderson, Kentucky; van het Franse KILOUTOU tot het Finse Jobba på trafikförvaltningen SLL. Geen idee waarom ik voor deze instanties interessant ben. Of juist niet.

Geloof je het zelf?

En nu?

Als je dit logbestand even doorleest, heb je een redelijk betrouwbaar beeld van wie ik ben. Eigenlijk alles over mij staat erin, je ziet met wie ik om ga, je ziet waar ik was, welke evenementen ik bezocht, wat ik leuk vind en voor welke adverteerders ik blijkbaar interessant ben. Ik ben niet zoals de Nieuw-Zeelandse journalist een lijst tegengekomen met logs van telefoongesprekken. Dit kan komen omdat ik een iPhone-gebruiker ben en dat deze gegevens niet door Facebook zijn verzameld; althans niet zichtbaar.

Het is best indrukwekkend om dit dossier terug te zien. Of ik geschokt ben? Niet echt. Ik ging er al vanuit dat het sociale netwerk heel veel van mij wist. De stokoude mailadressen van mijn MSN-lijst, de locatiegegevens op bepaalde momenten en de lijst met bedrijven die blijkbaar mijn contactgegevens hebben, waren voor mij wel een verrassing. Wat eigenlijk veel interessanter is dan dit document zelf, is wat Facebook er exact mee heeft gedaan en hoe deze gegevens beveiligd zijn.

Wil je zelf ook in je archief gaan graven? Dat kan. Open Facebook op een computer, ga naar instellingen en klik daar 'Een kopie downloaden van je Facebook-gegevens' aan. Na ongeveer een kwartier tijd krijg je een email van Facebook met daarin jouw persoonlijke logbestand. Heb je je Facebook verwijderd? Ook dan is er nog van alles over je opgeslagen.

Benieuwd naar wat er verder allemaal voor smeuïge details in mijn bestand staan? Download hem dan via... Ja, niet dus. Deze informatie is privé (en eigendom van Facebook). Zij vinden privacy namelijk belangrijk. Net als ik.

