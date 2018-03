Musk naar Mars: Big Fucking Rocket en giftige grond

De Consumentenbond deed onlangs een onderzoek naar refurbished iPhones en de toon van dat onderzoek was vrij negatief volgens de aanbieders van ‘opgelapte mobieltjes’. „Het beeld dat nu blijft hangen bij mensen is dat refurbished geen goede keuze zou zijn en dat is volkomen onzin”, zegt algemeen directeur Jan-Willem van Dijk van Forza. Op zijn uitnodiging mochten we een kijkje nemen achter de schermen.

Hoe worden tweedehands iPhones opgelapt?

BKR-registratie

Volgens Van Dijk voldoen veel refurbished telefoons gewoon aan de kwaliteitseisen. „Tijdens het onderzoek van de Consumentenbond lag de nadruk vooral op de prijs. Daar kun je over discussiëren. Honderdvijftig euro minder voor een telefoon vind ik persoonlijk veel geld. En als je een nieuwe telefoon neemt in combinatie met een abonnement krijg je een BKR-registratie. Dat betekent dat je minder hypotheekruimte hebt. Neem je een telefoon waarvoor je per maand 25 euro toestelkrediet betaalt, dan heb je 7.000 euro minder hypotheekruimte. Dat kun je oplossen door een refurbished iPhone te kopen met je eigen geld of een abonnement te nemen in combinatie met een refurbished toestel dat je een maximaal tientje in de maand kost. Dan krijg je géén BKR-registratie. Dat aspect wordt onderbelicht.”

Milieu

Maar de grootste misser in het onderzoek is volgens de aanbieders van refurbished hardware – naast telefoons zijn dat bijvoorbeeld ook laptops, tablets en computers – dat het goed voor het milieu is om gereviseerde toestellen aan te schaffen. In West-Europa is 17 tot 20 procent van de verkochte hardware al refurbished. Een percentage dat blijft stijgen. De Nederlandse overheid gaat dan ook beleid maken om circulaire economie te stimuleren en wil met verschillende bedrijven in gesprek op welke manier dit het beste kan.

Keurmerk

„Wat we nu hebben is een lineair systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd”, aldus Van Dijk. „Daar kunnen we met zijn allen niet mee doorgaan. We moeten producten hergebruiken en waardevernietiging zoveel mogelijk zien te voorkomen. Om daarbij ook kwaliteit te garanderen zou het goed zijn als er in de toekomst een onafhankelijk keurmerk komt op refurbished iPhones.”

