Mario Kart begeleidt je een week op Google Maps

Wearables zijn er in alle soorten en maten: van een simpele stappenteller zonder scherm tot een hypermoderne smartwatch die je via GPS vertelt hoeveel kilometer je hebt gerend en waar precies. Toch kun je je afvragen of dat allemaal nodig is. Je kunt immers ook je smartphone stappen laten tellen of GPS-tracken. Is de smartwatch vooral een statussymbool of maakt zo’n techsieraad je leven ook daadwerkelijk makkelijker?

Misschien heb je al een Misfit Ray of een Fitbit Flexen vind je het heel handig hoe die van alles kunnen bijhouden. Als je daar ook nog een smartwatch naast draagt, dan is het wat veel van het goede. Toch kan een smartwatch wel iets meer dan een activiteitstracker. Apple Watch 3 kan bijvoorbeeld je hartslag en je verbrande calorieën meten. Er zit een work-out-app op met intervaltrainingen en je hoeft hem niet af te doen als je gaat zwemmen. Je kunt zelfs muziek luisteren via je smartwatch, dus als je niet kunt hardlopen zonder een fijne BPM-playlist, dan is dat geen probleem.

Meer dan een gewoon horloge

Je kunt natuurlijk een analoog horloge om je pols hangen en je smartphone in je broekzak doen, maar met alle extra grote plus-edities is dat niet altijd even comfortabel. Bovendien kan een smartwatch zoveel meer dan een gewoon horloge. Het is echt een uitbreiding op je telefoon, waardoor je dat grote apparaat in je tas kunt laten en met een vinger op je smartwatch kunt reageren op berichtjes.

Het klinkt wat overdreven om een berichtje op een smartwatch te lezen, terwijl je telefoon niet veel verderop in je tas zit. Dat is als je op de bank thuis aan het Netflixen bent ook wel een beetje zo, maar stel je voor dat je in een vergadering zit of uit eten bent. Het is vaak not-done om dan je smartphone te gebruiken, terwijl even snel een blik op je horloge werpen veel subtieler is en meer geaccepteerd wordt. Als je het tenminste wel goed timet, niet net als je collega zich hardop afvraagt of je zijn uitgebreide uitwijden over dat luttele probleempje niet vervelend vindt.

Handen vrij

Er zijn nog meer toepassingen. Sta je bijvoorbeeld net lekker in de keuken je best te doen en heb je je handen nodig voor het kookwerk, dan kun je een smartwatch inzetten. Je kunt namelijk helemaal handsfree gaan met een smartwatch door gebruik te maken van spraakbesturing. Het voelt soms wel heel Inspector Gadget-achtig, wanneer je je arm naar je mond beweegt en erin begint te praten, maar zeker in wat minder lawaaierige ruimtes kun je je handen allebei vrij gebruiken en tegelijkertijd bijvoorbeeld een tekstbericht dicteren.

Uiteindelijk kun je op de vraag of je zonder een smartwatch kunt natuurlijk volmondig 'ja' antwoorden. Het zal niet zo’n vaart lopen als twintig jaar geleden toen menig Nederlands burger moest lachen om het idee van een mobiele telefoon. Toch kan zo’n slim horloge in een heleboel gemakken voorzien, zeker als je iemand bent die graag efficiënt bezig is en het liefst drie dingen tegelijk doet. Het kan heel erg handig zijn, zeker als je iemand bent die bijna is vergroeid met zijn of haar smartphone.

Een fashion statement is de smartwatch ook langzamerhand aan het worden. Het was eerst even wennen, maar er wordt allang niet meer raar opgekeken van een vierkant computertje om de pols. Bovendien worden smartwatches steeds mooier qua ontwerp, waardoor ze beginnen mee te tellen als sieraden. Hip zijn deze hebbedingen daarom steeds meer, al komt dat ook omdat we dankzij ons extreme smartphonegebruik steeds meer nut zien voor zo’n telefoonuitbreiding.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl redactrice Laura Kempenaar.

