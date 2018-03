Investeerders en gebruikers boos op Facebook

Wereldleiders staan er om bekend weinig te slapen. Zo zegt Donald Trump genoeg te hebben aan 4 uur nachtrust. Ook veel andere leiders staan niet bekend als mensen die een gat in de dag slapen. Een bijzonder slechte gewoonte, zoals je vast al dacht…

Uit recent onderzoek van Philips is opnieuw gebleken dat 7,5 uur per nacht slapen, het meest ideaal is. 74% van de Nederlanders haalt dit echter niet, en ervaart daardoor problemen. ‘’Wie een auto bestuurt en minder dan 5 uur heeft geslapen, heeft vier keer zoveel kans om in een ongeval te belanden’’ volgens Philips. En dat is natuurlijk wel schrikken. We herkennen helaas allemaal die nachtjes wel.

Er is wel wat tegen te doen.

Allereerst is er de Somnox, een slaaprobot. (WHAT, staat er dan een robot naast mn bed?) Nee hij ligt zelfs in je bed. De Somnox is een soort kussen met een motortje en een aantal sensoren. Door lekker tegen de Somnox aan te kruipen meet hij je ademhaling en activiteit, hij past zich daaraan aan en zorgt dat je op een hele rustgevende manier in slaap valt.

Snurkend vriend(innet)je in bed…

Nummer één reden voor het slaapgebrek van zo’n beetje half Nederland, is,,, snurken. Na iedere meditatie video en elk oncharmant neusklepje te hebben geprobeerd, is er nu de QuietSleep SmartMask Anti-Snoring Sleep Mask dat gaat zorgen dat jij en je partner geluidloos kunnen slapen.

Het masker maakt gebruik van geluidweerkaatsende technologie die het geluid van snurken tegengaat.Het snurkgeluid van je partner wordt dus gedempt door het masker. Het voordeel van dit slaapmasker is dat het ook een verdonkerend effect heeft voor de drager, dus inslapen is een stuk makkelijker.

Nieuw matras dan maar?

En als je toch aan een nieuw bed of matras toe bent kun je misschien eens gaan kijken bij Perzona. Dit is niet zomaar een matras. Het begint voor een computer en een scanner. De scanner meet je omvang, je schouders, je billen en lengte. Naar aanleiding van de resultaten stelt de computer het ideale matras samen. Dat doet hij door verschillende tubes in het matras te stoppen. De ene tube is stugger en steviger dan de andere, en zo kunnen ze op verschillende punten in het matras dus meer of minder ondersteuning bieden.

En ja, dat is duurder dan het gemiddelde matras (ongeveer 1500 euro!). Maar bedenk je dan maar dat jij nog geen wereldleider bent, en dus iets langer dan 4 uur in bed hoort te liggen.

Over TechGirl.nl

Techgirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl