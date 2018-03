Britse waakhond doet inval bij omstreden databedrijf

Na de ophef over de data van gebruikers die Facebook gebruikte, verkocht en lekte, is het nu de beurt aan Apple. De techgigant is door Amnesty International op het matje geroepen voor het lekken van data aan de communistische overheid.

Met de campagne roept Amnesty mensen op om Apple-baas Tim Cook te wijzen op zijn dubbele standaard als het gaat om privacy. Iedereen is gelijk, maar de een net iets gelijker dan de ander. De oproep komt nadat Apple data en processen van Chinese gebruikers heeft overgedragen aan Guizhou-Cloud Big Data. Deze cloud is voor Chinese gebruikers nu de vervanging van iCloud. De nieuwe cloud is opgezet door een bedrijf van de overheid.

Alle data voor de overheid

In 2017 werd er in China nieuw beleid geïntroduceerd waardoor bedrijven verplicht zijn data bij Chinese bedrijven op te slaan. Daardoor worden bedrijven als Apple verplicht om een serverruimte in China te huren of een samenwerking aan te gaan met een Chinees bedrijf. Het bedrijf waar Apple mee samenwerkt, is opgezet door de Chinese overheid.

Met de overdracht van alle data zijn alle foto's, documenten, contacten, berichten en andere data en content die eerst op iCloud stonden, nu in handen van het nieuwe bedrijf, meldt The Drum. ,,Tim Cook is niet eerlijk naar Chinese Apple-gebruikers toe", zegt Nicholas Bequelin, directeur van Amnesty in Oost-Azië. ,,Hij verzekert mensen ervan dat data altijd veilig is. Maar met Apple's zoektocht naar winst, lopen iCloud-gebruikers in China enorme privacyrisico's."

Gelijker dan anderen

Op de campagneposter staat de quote ,,All Apple users are equal but some are less equal than others". Daarmee refereert Amnesty aan het allegorische boek Animal Farm van George Orwell. In het boek gaan dieren zich als mensen gedragen. Uiteindelijk wordt de wet die zegt dat alle dieren gelijk zijn aangepast naar dat sommige dieren net iets meer gelijk zijn dan anderen.

Geen dystopische toekomst

Ironisch is het hele probleem wel. In een reclamespotje van Apple uit 1984, laat Apple weten 'dat je zult zien waarom 1984 niet als '1984' zal zijn'. Met de tweede 19844 refereert Apple aan het dystopische boek dat ook door Orwell werd geschreven, waarin de hij een wereld schetst waar geen privacy meer bestaat. ,,Apple's reclame uit 1984 claimt een dystopische toekomst tegen te gaan."

Loze beloftes

Maar nu helpt het bedrijf dat juist te creëren. Tim Cook predikt het belang van privacy, maar voor Chinese klanten zijn deze beloftes loos", zegt Bequelin. ,,Door China de iCloud-service in handen te geven zonder goede veiligheid, heeft de Chinese overheid misschien wel toegang tot alle data van Chinese gebruikers dat in de cloud staat. Apple weet dit, maar waarschuwt gebruikers niet."

