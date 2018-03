Apple brengt goedkopere Macbook Air op de markt

Het Mobile World Congress, een van de grootste jaarlijkse techbeurzen die zich focust op mobiele technologie, werd afgelopen week in Barcelona gehouden en natuurlijk zijn daar een hoop mooie smartphones onthuld. Wat ons betreft staken deze vijf smartphones nog nét wat boven de rest uit. Oftewel, dit zijn de vijf vetste smartphones die onthuld zijn tijdens het MWC van dit jaar.

De Samsung Galaxy S9. / Samsung

Samsung Galaxy S9(+)

In een eerder bericht schreven we al over de Samsung Galaxy S9 en zijn grotere broertje de S9+ en dat deze bij lancering duurder zijn dan hun voorgangers. Maar dat doet niet af aan het feit dat dit nog altijd geweldige smartphones zijn. Zoals we eerder al zeiden: ze werken razendsnel, hebben allebei een prachtig scherm, een goede camera en een heel mooi design. Een toptoestel zoals je dat kunt verwachten.

Vivo Apex

Als we het jaar 2017 in één smartphonetrend zouden moeten omschrijven, zeggen we meteen ‘randloos scherm’. De strijd om de immer dunnere en dunnere randen begon met de Xiaomi Mi Mix, een toestel van een Chinese gigant die in Europa nog weinig bekend is. Later zouden alle grote merken, zoals Samsung, LG en Apple, zich in deze strijd gaan mengen. Nu heeft het wederom Chinese Vivo een stapje verder gezet met de Vivo Apex. Want waar de ‘screen-to-body-ratio’ (de hoeveelheid voorkant die het scherm van de smartphone in procenten inneemt) bij de Samsungs, LG’s en Apples rond de 90 procent zat, komt de Apex bijna aan de 100 procent. Het scherm van de Vivo Apex neemt maar liefst 98 procent van de voorkant in beslag! Dat zorgt voor een futuristische en bijna surrealistische ervaring. Een heel bijzondere telefoon die laat zien dat smartphones nog altijd beter en mooier kunnen.

De Asus Zenfone 5. / Asus

Asus Zenfone 5

Ook Asus heeft wat betreft randloze telefoons niet stilgezeten. Het scherm van de nieuwe Asus Zenfone 5 bedekt wel 90 procent van de voorkant en daarmee kan hij zich prima meten met de beste telefoons van Samsung, Apple en Huawei. Verder heeft hij een aardige processor, een mooi scherm en een design dat veel aan de iPhone X van Apple doet denken. De prijs van de Zenfone is gelukkig veel lager dan die van de iPhone, want voor de Zenfone 5 ben je 399 euro kwijt. Zonder meer een scherpe prijs voor wat je krijgt. Ben je een zwaardere telefoongebruiker? Houd dan vooral ook de Zenfone 5Z in de gaten. Deze uitvoering is misschien wel 100 euro duurder, maar heeft ook veel krachtigere hardware. Daarmee levert dat toestel eigenlijk een nog betere prijs-kwaliteitverhouding, maar voor alleen appen en op het internet surfen heb je die krachtige hardware niet nodig.

Cat S61

Cat is voor veel mensen een onbekende naam, maar dat komt vooral doordat het bedrijf een hele duidelijke niche heeft. Want Cat is vooral gericht op bouwvakkers. De Cat S61 is daarop geen uitzondering. Wat dit toestel zo uniek maakt, is dat hij allerlei snufjes heeft die het werk van bouwvakkers makkelijker moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan een warmtegevoelige camera. Of het meten van een bepaalde afstand of een bepaalde hoek met behulp van een laser. Helaas hebben die foefjes ook een prijs: de S61 heeft een prijskaartje van 899 euro.

Alles met Android Oreo Go

Oké, beetje valsspelen. Maar wie loopt er nou niet warm van het idee dat je een volwaardige smartphone voor een habbekrats kunt krijgen? Door het nieuwe besturingssysteem Android Oreo Go, dat lichter is dan de ‘normale’ versie van Android, kunnen telefoons met vrij slechte hardware toch relatief soepel draaien. Telefoons als de Nokia 1 en de General Mobile GM8 Go zouden op de normale versie van Android niet vooruit te branden zijn. Maar met Oreo Go valt dus dat wel mee. En de prijs is scherp: deze smartphones kosten vaak minder dan 100 euro.