Advertenties door je muziek? Zo demp je websites

Met de opkomst van Echo/Alexa, wordt goed kunnen horen en praten steeds belangrijker. Voor mensen die niet goed kunnen horen of zelfs bijna doof zijn, biedt de technologie een uitkomst…

Hoe dan?

Een cochleair implantaat (CI) stelt mensen weer in staat te horen. Een CI wordt operatief achter het oor net onder de huid geplaatst. Geluidstrillingen worden via de CI direct naar de gehoorzenuw doorgestuurd.

Het bestaat uit twee delen: de inwendige CI en een uitwendige geluidsprocessor. Het geluid komt rechtstreeks binnen bij de processor, die dit doorstuurt naar het implantaat. De processor filtert tegelijkertijd al het omgevingsgeluid. Het slimme geluidsbeheersysteem herkent verschillende situaties - thuis, in de kroeg of op het werk – en de microfoons van de CI passen zich direct aan de geluidsomgeving aan.

Zelfs Apple is tegenwoordig in deze markt actief en de nieuwste CIs zijn via een iPhone te bedienen. Bijvoorbeeld om het volume te regelen of om telefoongesprekken, muziek, filmpjes, games, GPS-aanwijzingen en Siri direct naar de geluidsprocessor te streamen.

In Nederland…

Volgens de WHO stijgt het aantal mensen met gehoorverlies. Het treft inmiddels meer dan 5% van de wereldbevolking, ongeveer 466 miljoen mensen. In Nederland heeft één op de 10 mensen gehoorverlies, waarvan ongeveer 50.000 ernstig. Van de 65-plussers heeft zelfs 17% gehoorverlies. Mensen worden daar lang niet altijd voor behandeld, slechts 4 op de 10 mensen met gehoorverlies maakt gebruik van een gehooroplossing.

Risico’s nemen

Onderzoek laat zien dat 42% van de Nederlanders zich onbewust blootstellen aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus. Eén op de vijf zegt zo meer plezier te beleven aan een activiteit, zoals het bijwonen van een concert of het kijken naar een film. De meerderheid doet niets, terwijl zij weten dat de activiteit schadelijk kan zijn voor het gehoor.

Ook hebben de meeste (57%) Nederlanders het volume van hun telefoon te hoog ingesteld. Dit is met name het geval onder jongeren tussen de 18-24 jaar, waarvan de meerderheid (85%) zegt dit te doen. Een van de redenen achter dit gedrag kan zijn dat zij denken te jong te zijn om gehoorschade op te lopen, aangezien 16% van de respondenten denkt dat slechthorendheid een natuurlijk onderdeel is van het verouderingsproces.

“Het is verwonderlijk dat mensen vermijdbare risico’s nemen in een omgeving waarvan ze weten dat deze hun gehoor kan aantasten. Het is als wielrennen zonder helm,” aldus KNO-arts prof. Emmanuel Mylanus van het Radboud Universitair Medisch Centrum en vice-voorzitter van de Nationale Hoorstichting. “Gehoorverlies kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Het is belangrijk dat je gedurende je hele leven goed voor je gehoor zorgt zodat je ook later van je favoriete activiteiten kunt genieten.”

Nu horen biedt geen garantie voor de toekomst

De toenemende populariteit van spraakgestuurde apparaten zoals de Amazon Echo, Google Home en apparaten zoals tv’s en koelkasten met een ingebouwde spraakassistent, brengen mogelijk nieuwe gehooruitdagingen met zich mee. Het gehoor wordt immers steeds belangrijker in een wereld die steeds meer gebaseerd is op spraak en geluid.

