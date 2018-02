Waarde bitcoin zakt onder de 9000 dollar

(In samenwerking met Dutch Film Works)

Een huis met zeven verdiepingen en enkele honderden kamers waarin elke structuur en iedere logica ontbreekt. Een enorme woning waarin je je eenmaal binnen in een doolhof waant? Waaraan 38 (!) jaar is gebouwd en de uitbreiding pas stopte toen de eigenaresse stierf. En een huis waarin talloze deuren en trappen helemaal nérgens heen leiden. Bestaat dat?

Ja.

Misschien verrast het je na dit antwoord niet: het huis staat in de Verenigde Staten. Dit Winchester Mystery House bestaat dus echt (daarover verderop meer), maar staat vanaf donderdag 8 februari in de bioscoop centraal in de nieuwe horrorfilm Winchester: The House That Ghosts Built. Overigens zijn er in het weekend van 3 en 4 februari al voorpremières. Hier zie je de trailer:

Eén van de meest bezeten plaatsen ter wereld, zo wordt Winchester in de griezelmovie genoemd. De horrorfilm is van de producent van The Woman in Black en werd geregisseerd door Michael en Peter Spierig, de broers die met Jigsaw vorig jaar de Saw legacy nieuw leven inbliezen.

Geteisterd door geesten

Helen Mirren, bekend van de detectiveserie Prime Suspect, speelt de hoofdrol en is de eigenaresse van Winchester Mystery House. Deze Sarah Winchester is weduwe en gelooft dat zij geteisterd wordt door geesten van mensen die door wapens van haar man - een wapenmagnaat - zijn omgekomen.

Hellen Mirren als Sarah Winchester.

Hoe ze erop kwam weet niemand, maar Sarah Winchester dacht de kwade geesten te kunnen verdrijven door continu te blijven bouwen aan het imposante huis. Wanneer de sceptische psychiater Eric Price naar het landgoed gestuurd wordt om Sarah’s geestesgestelheid te onderzoeken, komt hij er achter dat haar obsessie met het bovennatuurlijke misschien zo gek nog niet is.

Het spookt in Winchester Mystery House.

Winchester: The House That Ghosts Built is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Wie door de 100 minuten durende huiveringwekkende film echt nieuwsgierig is geworden: je kunt Winchester Mystery House gewoon bezoeken. Vrijwel direct na de dood van Sarah Winchester, in 1922, werd de villa als toeristische attractie geopend voor publiek.

Winchester even meepikken

Je vindt het orakel in de stad San José in de staat California. Wie het befaamde ‘rondje’ Los Angeles – San Francisco – Las Vegas maakt, kan Winchester Mystery House dus mooi even meepikken. Maar of je er ook weer uitkomt…

