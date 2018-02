Stiekem de Olympische Spelen volgen

De winterspelen in PyeongChang staan op punt van beginnen, maar omdat het natuurlijk aan de andere kant van de wereld is, hebben we een probleem: er is 8 uur tijdverschil. Op het moment dat de schaatsers aan de start verschijnen, zit jij waarschijnlijk in de trein naar college, sta je in de file of schuif je net aan bij de vergadering. En dan staat er natuurlijk niet overal een televisie om de wedstrijden te volgen...

Wat nu?

Wij willen natuurlijk Ireen Wust, Sven Kramer en Jan Smeekens hun medailles bij elkaar zien schaatsen… Daar zijn uiteraard (en gelukkig) oplossingen voor. In de trein, op je werk of stiekem op de wc? Zo mis je niks van de Olympische Spelen.

TeamNL

TeamNL is een Nederlandstalige app en is te downloaden in de Google Play Store en in de App Store. Deze ‘Oranje’ app is volledig op prestaties van ‘ons’ Nederlandse team gericht. Van meer informatie en nieuwtjes over de sporters, tot het programma met alle starttijden van de toppers. Je vindt het allemaal in de app. Alleen jammer dat je niet live kunt meekijken met de wedstrijden, maar moet wachten op nieuwe publicaties in tekst.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

PyeongChang 2018

De meest overzichtelijke Winterspelen app, is de PyeongChang 2018 app waarschijnlijk wel. Wederom een applicatie met allerlei nieuwtjes en een wedstrijdschema. Wat leuk is aan deze app, is dat je ook meer informatie over de wedstrijdlocaties kunt krijgen, bijvoorbeeld via foto’s in helikopterview of door een simpele weersverwachting uit dat gebied. Deze app is er overigens alleen in het Engels en Frans.

IOC

De IOC-app ziet er misschien wat simpel uit, als je ‘m de eerste keer opstart. Maar kijk je wat langer, dan zie je dat de IOC-app er eigenlijk best wel mag zijn! Heel schematisch kun je klikken van het wedstrijdschema, naar de medaillespiegel, naar een aantal nieuwtjes, de verschillende landen en hun sporters. Inclusief bijbehorende pasfoto’s.

Bijzonder aan de IOC-app is dat je per land exact kunt aangeven welke zender de uitzendrechten voor de wedstrijden heeft. Je kunt dan meteen doorklikken naar die zender om de wedstrijd te bekijken. Via de site van de NOS kun je natuurlijk een aantal wedstrijden (live) volgen. Maar wat nou als jij heel erg van de biatlon, het langlaufen, skeleton of curling houdt? Dan moet je op zoek naar wat anders...

Via de app van het IOC kwam ik terecht bij de EurosportPlayer. Hiermee kun je alle wedstrijden live meekijken via jouw telefoon. Voor iets meer dan 6 euro ben je de komende maand helemaal op de hoogte, ook wat betreft wedstrijdschema en nieuwtjes bijvoorbeeld.

Enne... hou een beetje rekening met je collega’s, klasgenoten of medereizigers, okay?! Niet iedereen zal je vreugdekreten begrijpen als Sven Kramer goud wint, en al helemaal niet als je jezelf even hebt teruggetrokken op de wc op het werk!

Over TechGirl.nl

Techgirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl