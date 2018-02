Snapchat krabbelt terug en komt met nieuwe update

Weet je nog? In 2012 waren we super enthousiast over de introductie van Google Glasses. Een slimme bril waarmee je interactief met je omgeving omgaat. Voorbeeld: lopend langs een gebouw, zie je in het brillenglas wat de openingstijden zijn. Of je gaat naar zee en Glasses toont wat de weersvoorspelling is. Ideaal toch? Alleen... niemand die met het ding rondloopt... Hoe kan dat?

Google Glasses

Super zonde, maar Google Glasses is nooit officieel voor consumenten uitgebracht. Er zijn wel wat bedrijven die gebruik maken van het slimme brilletje en voor demonstraties wordt het als gimmick ingezet. Maar verder dan dat... nope. Komt het door de relatief hoge verkoopprijs, de korte batterijduur of waren wij er als gebruiker gewoon nog niet klaar voor? In 2012 zag ons tech leventje er wel iets anders uit dan nu en was het misschien lastig te bevatten wat voor meerwaarde Google Glasses voor ons zou hebben.

Alternatieve smart glasses

Inmiddels zijn we 6 jaar later en is er veel verbeterd in tech-land. VR en AR zijn nu dagelijkse kost en Mixed Reality komt steeds dichterbij. Dus geef de slimme bril nog niet op.

Inmiddels zijn er steeds meer opties waar ook consumenten blij van worden:

Intel Vaunt

Een behoorlijk stijlvolle en slimme bril is de Intel Vaunt. Deze bril ziet er normaal uit, maar werkt futuristischer dan Google Glasses, namelijk: Vaunt projecteert de beelden op je netvlies. In je oog dus! Als je de bril op hebt, lijken de beelden op het glas te worden geprojecteerd, maar zo zit het dus niet. Optisch bedrog in een mooi design dus ;-) Eind dit jaar zouden de eerste gebruikers ermee aan de slag kunnen gaan.

Samsung Gear Glasses

Volgens SamMobile.com brengt Samsung de Gear Glasses uit. Het is niet duidelijk op wat voor termijn dit zal zijn, maar het nieuwe icoon en de tig patenten die zijn aangevraagd, lijken op de komst van een nieuw soort Samsung device te wijzen. Een introductie tijdens ’s werelds grootste mobile congress lijkt nog iets te vroeg, maar wie weet wat we dit jaar nog mogen verwachten...

Apple Glasses

Er gaan zelfs geruchten op de Apple haar eigen slimme bril op de markt zal brengen. Een aantal patenten die zijn ingediend, blijken aanleiding voor het rumoer. Heel gek zou het in ieder geval niet zijn, want CEO Tim Cook heeft zich al eerder positief uitgelaten over Augmented Reality en de mogelijkheden ervan. Er zit een redelijke kans in dat we ook van Apple een leuk brilletje mogen verwachten!

Over TechGirl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl