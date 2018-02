Je iPhone crasht als je deze letter typt

Het gaat niet zo soepel op de burelen van Apple Inc. Mensen met iOS 11.2.5 zijn alweer getroffen door een bug. Een flinke ook: als je een bepaald karakter uit de Indiase taal Telugu toegestuurd krijgt, worden al je berichten geblokkeerd. Ook heb je geen toegang meer tot apps als Messenger, Facebook, Whatsapp, Gmail en Outlook for iOS.

Het Italiaanse blog Mobile World ontdekte de bug. In een filmpje laten ze een goed werkende iPhone zien. Wanneer ze het teken naar de iPhone sturen, sluit de berichten-app af en herstart de telefoon zichzelf.

Eigen test

The Verge besloot de ontdekking te verifiëren en testte een aantal apparaten van Apple. Ook zij kwamen op dezelfde resultaten uit. Ook Safari en Messages op MacOS hebben last van de bug. Het techblog laat weten dat Apple probeert de bug op te lossen voordat iOS 11.3 wordt gereleased. Dat staat op de planning voor de lente van dit jaar.

Wanneer het Indiase karakter wordt ontvangen door de telefoon, crast het Springboard van iOS. Berichten kunnen dan niet langer openen omdat de app steeds probeert om het karakter te laden, wat niet lukt.

Meerdere apps geïnfecteerd

De website heeft ook getest of meer apps last hebben van de bug. Facebook Messenger, Whatsapp, Gmail en Outlook for iOS worden ook geblokkeerd als het karakter wordt ontvangen. Voor Whatsapp is er een oplossing. Wanneer je via je desktop bent verbonden met Whatsapp, kun je het bericht via je browser verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat de software van Apple niet goed werkt bij bepaalde karakters. iOS 11.2.5 kwam uit om een zelfde soort probleem op te lossen. Eerder was er namelijk een bug waarbij een enkele link je hele scherm kon laten bevriezen. Die bug is gelukkig opgelost.

