FBI en CIA: Koop geen Huawei-telefoon

De tijden dat een goede smartphone meer dan 500 euro kostte, zijn allang voorbij. Inmiddels kun je ook gewoon een prima telefoon kopen voor een bedrag rond de 200 euro. In deze lijst vind je vijf van die telefoons die je een prima ervaring geven, zonder dat je een kies wordt uitgetrokken.

De Wileyfox Swift 2X. / Wileyfox

Wileyfox Swift 2X

We beginnen met een toestel van de relatief jonge fabrikant Wileyfox. Deze producent wil naar eigen zeggen goede toestellen voor weinig geld maken en dat lukt tot nu toe goed. Ook de Wileyfox Swift 2X is een telefoon die veel waar voor zijn geld levert. De smartphone heeft een 5,2 inch groot Full HD-scherm, een razendsnelle vingerafdrukscanner en een degelijk en stevig ontwerp. De Snapdragon 430-processor is wat traag, maar door het systeem dat de toestellen van Wileyfox draait, werkt de Swift 2X toch relatief vlot. Deze Wileyfox werd een tijd geleden in de markt gezet voor meer dan 250 euro, maar inmiddels is de prijs tot onder de 200 euro gezakt. Een prima koop dus!

De Motorola Moto G5S Plus. / Motorola

Motorola Moto G5S Plus

Wat heeft de Motorola Moto G5S Plus eigenlijk niet? De camera is verrassend goed, het toestel werkt snel en heeft 4GB aan werkgeheugen, je komt met de batterij makkelijk de dag door en het scherm ziet er prima uit. Goed, het is niet de mooiste smartphone aller tijden, maar hij is stevig en ligt lekker in de hand. Ook het updatebeleid van moederbedrijf Lenovo is, in ieder geval bij de Motorola-smartphones, vaak in orde. Daarvoor betaal je ongeveer 250 euro. Wie weinig wil inleveren op kwaliteit zonder te veel te betalen, moet dus bij de Moto G5S Plus zijn.

De Xiaomi Mi A1. / Xiaomi

Xiaomi Mi A1

Daar hebben we de naam Xiaomi weer. De Chinese fabrikant staat bekend om zijn scherp geprijsde telefoons en de Xiaomi Mi A1 past goed in dat rijtje. Wat echter extra mooi is aan deze smartphone, is dat hij opgenomen is in het Android One-programma. Eerder waren Xiaomi-telefoons uitgerust met het zogenaamde MIUI. Dat is een typisch Chinees besturingssysteem: druk, veel felle kleuren en een ware batterijslurper. Maar de smartphones in het Android One-programma draaien het zogenaamde ‘stock Android’: Android zoals Google het uitgeeft. Daardoor lever je in op een aantal functies, maar dat zorgt ook voor een rustigere interface, een langere batterijduur en razendsnelle updates, waardoor je smartphone net een stukje veiliger is. Het enige waar je bij deze smartphone echt op inlevert, is de camera: die is vrij matig. Mocht je echter niet zo veel om de camera geven, dan is deze telefoon van harte aan te raden: je betaalt er iets meer dan 200 euro voor.

De Honor 6X. / Honor

Honor 6X

De Honor 6X is inmiddels een wat ouder toestel, maar nog steeds de moeite waard. Met een Full HD-scherm, een goede vingerafdrukscanner, een aardige dubbele achtercamera en een snelle processor heeft hij eigenlijk alles wat je tegenwoordig van een goede telefoon mag verwachten. Het enige waar je voor moet waken bij deze telefoon is updates. Moederbedrijf Huawei houdt zich namelijk over het algemeen vrij weinig bezig met het updaten van toestellen: topmodellen krijgen meestal maar één jaar support en budgettelefoons zijn vaak nog slechter af. De update naar de nieuwste Androidversie hoef je waarschijnlijk ook niet meer te verwachten. Als je daarmee kunt leven, dan heb je met de Honor 6X een prima smartphone voor minder dan 200 euro.

Lees ook 5 techproducten die veel waar voor je geld leveren Likeability of 5

De Nokia 5. / Nokia

Nokia 5

Sinds de overname van HMD Global lijkt Nokia weer terug. De Nokia 5 is een van de telefoons die onder de nieuwe eigenaar is gemaakt en in het budgetsegment is deze smartphone een prima keuze. Met een stevig ontwerp, een goede batterij en een redelijk snelle werking kun je met deze smartphone prima uit de voeten. Op het gebied van updatebeleid heeft Nokia nog niet echt de tijd gehad om een reputatie op te bouwen, maar het begin ziet er veelbelovend uit. Waar lever je dan op in bij de Nokia 5? De camera is vrij matig en het scherm heeft ‘slechts’ een HD-resolutie, terwijl Full HD toch meer en meer de standaard wordt. Toch blijft de Nokia 5 een interessante telefoon voor de circa 180 euro die je ervoor betaalt.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar