Swipen voor seksuele toestemming

Je Tinderdate is een succes en jullie besluiten nog even om een ‘afzakkertje’ te doen. Maar hoever willen jij en je partner gaan? „Iemand vragen om een contract te tekenen voor hij of zij met je naar bed gaat is natuurlijk absurd”, zegt Rick Schmitz, CEO van LegalThings en ontwikkelaar van de app LegalFling. „Met LegalFling denken wij een oplossing te hebben: een simpele swipe is genoeg om toestemming te geven voor de fling.”

#MeToo

Schmitz kwam op het idee voor zijn app door de Zweedse plannen om de wet zo te wijzigen dat bedpartners bij ieder seksueel contact expliciet toestemming moeten geven. „In navolging op de #MeToo-campagne wil Zweden de wetgeving zo aanpassen dat er van beide partners altijd toestemming moet zijn voor seksueel contact”, aldus Schmitz. „Het is een mooi gebaar wat ze willen, maar het is symbolisch. Bij gebrek aan getuigen is het meestal onmogelijk om te bewijzen dat er een overeenkomst was of niet. Om de wet te laten slagen moet er een makkelijke manier gevonden worden om die wederzijdse toestemming vast te leggen.”

Do’s en don’ts

Het is nog maar de vraag of er in Nederland ook zo’n wetwijziging plaatsvindt. „Maar het is sowieso fijn om te weten van elkaar wat de do’s en don’ts zijn”, vindt Schmitz. „LegalFling biedt daarin uitkomst en werkt heel simpel. Via de app sturen de partners elkaar een verzoek om toestemming te geven voor seksueel contact. Het verzoek registreert ook de do’s en don’ts van de voorgestelde seksuele activiteit. Beide partners kunnen het verzoek accepteren of weigeren. De toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken. Dit alles gebeurt met een simpele swipe. De app biedt ook extra clausules, onder andere een verbod op het delen van foto’s en video's. Deze clausules blijven in stand ook na afloop van het contract. Op die manier ben je ook na je relatie nog beschermd tegen het delen van gevoelige camerabeelden. Daarvoor biedt LegalFling een boeteclausule die gebruikt kan worden in de rechtszaal, wanneer de afspraak is geschonden.”

‘Moodkiller’

Schmitz is niet bang dat zijn app straks een ‘moodkiller’ wordt in de slaapkamer. „Die clausules zullen waarschijnlijk niet van toepassing zijn op de meeste gebruikers. Maar toch worden er bijvoorbeeld vaak foto’s of filmpjes zonder toestemming verspreid. Dat kan iedereen overkomen en het gebeurt vaker dan je denkt. Wij willen mensen niet aansporen om elkaar naar de rechtbank te sleuren voor ieder seksueel misstandje, maar wel dat ze twee keer nadenken voordat ze beelden verspreiden die levens kunnen beschadigen.”

De afspraken die mensen via de app LegalFling maken zijn volledig juridisch verifieerbaar, benadrukt Schmitz. „Met LegalThings streven we ernaar het sluiten van juridisch bindende overeenkomsten zo makkelijk mogelijk te maken, en ze daarmee een bewust onderdeel van ons dagelijks leven te laten zijn.” En hoe wordt alles vastgelegd? „We hebben een blockchainplatform, waardoor de overeenkomsten – net als aanpassingen die op een later moment worden gedaan – veilig vastgelegd en opgeslagen worden.”

