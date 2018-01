Nieuwe zonnepanelen zo dun als haar

Niet iedereen vindt het een lust voor het oog, zonnepanelen of windmolens. Maar deze manier van energie opwekken is wel handig als je telefoon leeg is en er geen stopcontact in de buurt is. Even je oplader in het zonnetje leggen of, zoals afgelopen dagen, opladen met windenergie. Maar om nou enorme apparaten mee te sleuren is ook weer zowat.

Hele dunne zonnepanelen

Gelukkig klinkt er in Korea al wat toekomstmuziek als het gaat om zonnepanelen. Waar de telefoonhoesjes en powerbanks met zonnepaneeltjes nu nog best groot zijn, hebben Zuid-Koreaanse wetenschappers zonnepanelen ontwikkeld die dunner zijn dan het haar van een mens. De paneeltjes zijn slechts een micrometer dik, honderden keren dunner dan de meeste panelen. Dat valt te lezen in een onderzoek van Applied Physics Letters.

Techniek in kleding

De zonnecellen die energie opwekken, zijn gemaakt van gallium arsenide. Dat is een halfgeleider die je ook in ledschermen vindt. Een halfgeleider zorgt ervoor dat de juiste ‘informatie’ op de juiste plek komt. Die informatie is in dit geval zonne-energie. De ‘koud geleide’ energie komt daardoor direct terecht in een metalen substraat. Dat substraat zorgt er weer voor dat de energie op de juiste manier vrijkomt.

En het handige van deze techniek is dat je dus niet meer altijd een zware powerbank mee hoeft te sleuren. De zonnecellen kunnen overal in worden geïmplementeerd, denk bijvoorbeeld aan kleding, brillen, hoeden of rugzakken. Non-stop filmpjes kijken tijdens een lange treinreis, want de paneeltjes wekken net zoveel energie op als grote panelen.

Toekomstmuziek

Helaas moeten we nog wel even wachten tot we zelf gebruik kunnen maken van deze zonnepaneeltjes. Een uitvinding heeft een lange weg te gaan vanuit het lab. Voor die rugzak met zonne-oplader in de winkel ligt, kan er een hoop misgaan in de tussenliggende processen. Ook is het nu nog heel erg duur om deze cellen te maken. Maar hoe cool is het als we over een aantal jaar nooit meer een stopcontact nodig hebben?

