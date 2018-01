Nederlanders overschatten hun digitale kennis

Nederlanders overschatten hun kennis van digitale veiligheid. Ze denken dat ze er veel verstand van hebben, maar dat klopt vaak niet, zegt beveiliger Symantec.

Eén wachtwoord

Volgens de beveiliger laten Nederlanders hun virtuele achterdeur openstaan. Ze gaan regelmatig de fout in door één wachtwoord te gebruiken voor meerdere accounts. Als hackers wachtwoorden stelen van een site, kunnen ze proberen of deze wachtwoorden ook ergens anders werken, waarschuwt Symantec.

Zo’n 3,4 miljoen Nederlanders werden in 2017 slachtoffer van cybercrime. Dat zijn ongeveer een op de vijf mensen. Ze raakten in totaal 1,3 miljard euro kwijt. De meest voorkomende vorm van cybercrime in Nederland is phishing. Slachtoffers worden dan via de e-mail opgelicht. In deze phisingmail staat een link naar een nepwebsite die grote gelijkenissen heeft met die van bijvoorbeeld een bank. Als ze dan op deze nepwebsite hun gebruikersnaam en wachtwoord invullen, worden deze gegevens door cybercriminelen overgenomen en ingevoerd op de 'echte' variant van de website.

Blinde vlek

Ondanks de oplichting is het gemiddelde slachtoffer nog wel enthousiast over technologie. Ook gebruiken zij graag meerdere apparaten. De slachtoffers hebben bovengemiddeld vaak een smartwatch of een slim huishoudelijk apparaat. Maar tegelijkertijd hebben ze wel een „blinde vlek” voor veiligheid.

Symantec sprak met meer dan 200 duizend mensen in twintig landen, onder wie ruim duizend Nederlanders. Het blijkt dat veel mensen vertrouwen hebben in de digitale veiligheid van banken en providers, en ook in zichzelf. Het vertrouwen in de overheid en in sociale media daalde juist.