'Mensen verwijderen mij, omdat ik zoveel Snapchat'

Met name onder jongeren (15-19 jaar) is Snapchat het snelst groeiende sociale medium in Nederland, maar ook twintigers en dertigers weten de weg ernaar te vinden. Waar Facebook aan terrein verliest, scoort de fotochatapp als een dolle. Vooral in de laatste twee jaar is de groei heel hard toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van Newcom.

Op Snapchat draait het gebruik echt om het moment zelf, want je berichten blijven nooit langer dan een dag staan. Je verstuurt foto's of filmpjes van maximaal tien seconden, opgefleurd met een grappige tekst of een filter. Met dat laatste is het direct de eerste social app die gebruik maakt van augmented reality en inmiddels ook virtual reality.

Dagelijks snappen

Een van de jongeren bij wie Snapchat bijna niet meer weg is te denken, is Nathalie de Roo (19). „Ik gebruik Snapchat elke dag. Zo vaak dat mensen mij gewoon verwijderen, omdat ik zoveel stuur", zo geeft ze toe tegenover Metro.

Sinds een jaar of vier heeft ze de app op haar telefoon staan en het is met afstand haar favoriet. „Instagram gebruik ik ook veel, maar als ik moet kiezen dan ga ik voor Snapchat. Snapchat is leuk omdat je foto's maar tien seconden blijven staan, door de filters en omdat je gewoon even lekker gek kan doen."

Volgens De Roo is verder de kracht van Snapchat dat het niet bang is om ding te veranderen. „Snapchat is in de loop der jaren heel erg veranderd. Er zijn nieuwe tools bij gekomen. Zo kan je trofeeën halen, wat voor mij een leuke uitdaging is. Je moet bijvoorbeeld 50 foto's maken met een flits of een snap maken tussen 4 en 5 's ochtends."

Afname Facebook

Ondertussen loopt de jongste generatie langzaam weg bij Facebook. Het is samen met LinkedIn (wat natuurlijk logisch is, aangezien het zich op werkenden richt) het enige sociale medium dat in de categorie 40-64 meer gebruikt wordt dan door tieners.

Hoewel De Roo er nog wel gebruik van maakt, is het wel enorm veranderd. „Toen ik net Facebook had, plaatste ik alles wat ik deed. Nu plaats ik amper wat. Af en toe een keer een hoogtepunt en daar blijft het bij. Ook in mijn omgeving zie ik dat er steeds minder mensen gebruikmaken van Facebook." Toch blijft het volgens haar handig om te hebben. „Je kan mensen heel eenvoudig opzoeken als je iets over iemand wil weten."

Niet thuis op Facebook

Er zijn verschillende redenen voor het verlaten of niet eens gebruiken van Facebook door jongeren. 'Er zitten te veel mensen op waar ik niks mee heb' (31 procent) en 'Ik voel me er niet meer thuis' (30 procent) worden het meest genoemd. Ook stellen ze social media als Snapchat of Instagram gewoonweg leuker te vinden.

Facebook gebruiken we nog altijd ontzettend veel/ANP

Toch is Facebook lang niet bij iedereen uit de mode. „Het is lastig om te pinpointen hoeveel ik het precies gebruik", vertelt Niek Spin (25). „Maar laat ik het er op houden dat Facebook de hele dag wel aanstaat op de computer en ik het regelmatig check. Voor notificaties voornamelijk, of ik ergens in getagd ben en of er een nieuw bericht in een groep staat."

Memes en hondenvideo's

„In de avond bij de koffie blader ik dan nog door m'n tijdlijn, die dankzij het algoritme van Facebook voornamelijk bestaat uit memes en hondenvideo's." Van de recente update van Facebook in de tijdlijn - waardoor je minder van bedrijven- en nieuwspagina's ziet - ligt hij niet wakker. „Ik gebruik Facebook niet voor nieuws. Daar heb ik andere media voor. Het verlies van bedrijvenpagina's in m'n tijdlijn ben ik ook niet rouwig om."

Voor Spin blijft het sociale aspect uiteindelijk de boventoon voeren van wat Facebook leuk maakt. „Ik zit in verschillende soorten groepen, daardoor heb ik contact met veel verschillende soorten mensen. Daar zijn inmiddels ook vriendschappen uit ontstaan."

Winnaar WhatsApp

Overigens is het allergrootste sociale medium - uiteraard - WhatsApp. De chatapp telt in Nederland 11,5 miljoen gebruikers, waarvan 8,3 miljoen dagelijkse gebruikers. Wat verder opvalt is dat na een paar forse nederlagen op een rij het aantal Twitteraars in Nederland weer toe is genomen.

