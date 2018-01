Lakse social media gehoord over terreurbestrijding

Alphabet (het moederbedrijf van Google, waar ook YouTube onder valt), Facebook en Twitter moeten zich komende week verantwoorden tegenover de Amerikaanse Senaat. Dit keer gaat het niet om het optreden tegen nepnieuws - dat de presidentsverkiezingen van 2016 beïnvloed zou hebben - maar om het bestrijden van terroristische content, zoals propaganda van IS.

Dat Islamitische Staat (jonge) leden werft via social media is geen onbekend gegeven. Het Congres zet grote vraagtekens bij de acties van de internet- en socialmediagiganten en of er door hen wel genoeg gedaan wordt om dergelijke berichten te weren.

#IsBigTechDoingEnough?

#IsBigTechDoingEnough? is de hashtag die in aanloop naar de zitting in het leven is geroepen. Volgens Recode zijn vele Congresleden momenteel van mening dat dit te weinig gebeurt.

Om die reden is het ook opvallend dat Telegram niet op gesprek moet komen. De communicatieapp wordt ook in de Verenigde Staten gebruikt en is ook enorm populair bij IS. In 2015 maakten veel belangrijke IS-accounts de switch naar Telegram, omdat Twitter te veel een pain in the ass bleek voor de organisatie. Wel is het mondiaal gezien natuurlijk een stuk kleinere speler dan YouTube, Facebook en Twitter.

De Senaat is bang dat de bedrijven nog niet door hebben hoe belangrijk de rol die zij vervullen is. Zodoende zien ze ook de grootte van het probleem niet. „Jullie moeten er iets aan doen, anders doen wij het”, stelt Dianne Feinstein.

Russische trollen

Eind 2017 verschenen de social media ook al een paar keer voor het Congres. De in totaal drie hoorzittingen gingen over de invloed die Russische trollen via hun platforms konden uitoefenen tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

