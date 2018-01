Je kunt nu ook tegen je koelkast praten

Steeds meer apparaten krijgen functionaliteit waardoor we ze als ‘slim’ gaan bestempelen. We hebben al tal van slimme tv’s, slimme lampen en nu komt Samsung met de volgende stap: een slimme koelkast.

Met de Samsung Family Hub Fridge 3.0, die op de techbeurs CES is aangekondigd, heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant namelijk ook Bixby ingebouwd in de koelkast. Daarmee kun je bijvoorbeeld vragen wat er in de koelkast zit en welke producten niet meer lang houdbaar zijn.

Vorig jaar onthulde Samsung ook al een koelkast die bedienbaar was met je stem. Deze had echter geen Bixby-functionaliteit, waardoor de lijst commando’s die je je koelkast kon geven vrij beperkt was. Met Bixby is deze een stuk uitgebreider.

Muziek

Bovendien heeft Samsung ook AKG-speakers onder het touchscreen op het apparaat ingebouwd. Daarmee heb je dus naast een slimme koelkast ook een goede muziekspeler in huis. En muziek kun je ‘gewoon’ van je telefoon naar de koelkast streamen.

Samsung mikt erop om de koelkast aankomende lente uit te brengen. Over de prijs is voorlopig nog niets bekend.