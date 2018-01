De 5 tofste dingen die we op CES 2018 gezien hebben

De techbeurs CES heeft ook dit jaar weer een flink aantal vette gadgets en technologische innovaties voortgebracht. Maar wat ons betreft staken deze vijf er bovenuit: dit zijn de vijf tofste producten van CES 2018.

1. Xenoma e-skin pajamas: pyjama voor je oma

Als ouderen ongezond worden, moeten ze vaak opgenomen worden in een verzorgingstehuis. Hier worden deze kwetsbare ouderen continu gemonitord door personeel en dat kost veel tijd, moeite en geld. Daarom is Xenoma met een bijzondere pyjama gekomen: de Xenoma e-skin pajamas.

Deze slimme pyjama meet via bepaalde sensoren wanneer de persoon die het kledingstuk aanheeft beweegt en het monitort de vitale functies van de drager. Zodra de ademhaling van de drager bijvoorbeeld onregelmatig wordt, geeft de Xenoma het door. Bovendien kan het kledingstuk zelfs in geval van nood aan een elektrocardiogram worden aangesloten om de hartslag te meten. Een potentieel levensreddende pyjama.

2. Samsung Family Hub Fridge 3.0: echt slimme koelkast

Een oude bekende, want eerder deze week lichtten we deze slimme koelkast van Samsung er ook al uit. We hadden al eerder slimme koelkasten gezien, maar door de toevoeging van Samsungs virtuele assistent Bixby is deze koelkast veel slimmer dan zijn voorgangers. Hij kan je bijvoorbeeld vertellen welke producten er in de koelkast liggen en welke producten bijna over de datum zijn. Als hij zichzelf nou ook nog zou vullen...

3. ZTE Axon M: smartphone met twee schermen

De ZTE Axon M werd eigenlijk al in oktober onthuld, maar de telefoon is ook op CES te zien geweest en wij vinden hem eigenlijk te tof om hem niet in de spotlight te zetten. Deze smartphone van Chinese makelij heeft een hele bijzondere twist: hij heeft niet één, maar twee 5,2 inch grote schermen. Daardoor kun je je telefoon als een grote tablet gebruiken of bijzonder eenvoudig multitasken. Ook het lezen van een boek wordt met dit toestel uiteraard een waar genot. ZTE heeft al bevestigd te werken aan een opvolger van deze unieke smartphone.

4. HP Omen Game Stream: op afstand gamen op je game-pc

Ook deze app hebben we al eerder zien voorbijkomen, maar we kunnen eigenlijk alleen maar blij worden van een app die het toestaat om games te spelen op hardware die daar niet voor gemaakt is. Met deze applicatie kun je games vanaf je Omen-pc streamen naar je draagbare computer. Ook bedrijven als Nvidia hadden al een dergelijk programma op de markt, maar wat ons betreft is het motto hier 'hoe meer, hoe beter'.

5. The Circular Collection: blingbling van 'dat oude onding'

Oude pc's leveren vaak meer irritatie dan lof op, maar Dell en Nikki Reed bewijzen dat het ook anders kan met The Circular Collection. Deze sieradencollectie biedt onder meer ringen van 14- en 18-karaatsgoud en oorbellen. Maar het mooie is dat het goud gerecycled is uit oude computers. De prijs is dan ook relatief zacht: je kunt al vanaf 65 euro de eigenaar zijn van een product uit deze exclusieve collectie.

