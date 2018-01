Artificial Intelligence (AI) levert eerste album af

Hoe check jij jouw haar in de ochtend: even snel op de selfiestand van je telefoon? In de winkelruit waar je voorbij loopt? Of gewoon in de badkamerspiegel voordat je weggaat? Het kan ook anders dankzij dit rijtje beauty tech! Zou jij jouw uiterlijk toevertrouwen aan de technologie?

Slimme spiegels

Heb je net je best gedaan op een nieuwe haardracht, komt er een collega naar je toe die zegt: “Goh, jij hebt wel een verwilderde look vandaag”. Jup, it happened to me last week, maar dan ook echt. Ik riep maar nonchalant dat ik normaal wel andere complimenten ontvang, maar echt leuk was de opmerking natuurlijk niet. Misschien had ik beter eerst JUNO kunnen checken voor ik de deur uit liep…

JUNO is een spiegel die je verbindt met jouw smartphone en de bijbehorende app. Via de smartphone wordt het type licht in de kamer bepaalt. JUNO past vervolgens de belichting aan, zodat jij onder de beste omstandigheden je make-up en haar kan doen. Nooit meer een gokje in het donker dus.

Er bestaan trouwens nog veel meer soorten slimme spiegels. Wat dacht je van een 3D spiegel die adviseert welke make-up het beste bij je past? Of een spiegel waarmee je kunt telefoneren? Bijzonder!

Slimme borstel

Goed… met een kijkje in de spiegel ben je er nog niet. Je moet je haar ook nog doen ;-) Daarvoor heeft L’Oréal bijvoorbeeld een slimme haarborstel bedacht. Zijn ingebouwde microfoon hoort of je haar droog en breekbaar is, de gyroscoop meet hoe snel je kamt en in de bijbehorende app kan je jouw statistieken analyseren. Niet slecht en toch een goede poging om vrouwen enthousiast te krijgen voor ‘tech’.

Smart föhn

Er bestaan trouwens meer vormen van slimme technologie om je haar zo goed mogelijk te behandelen. Er is een studie omheen ontwikkelt die ‘Hair Science’ wordt genoemd. Zo heeft Dyson de Supersonic föhn op de markt gebracht die beschadigd haar probeert te voorkomen en de natuurlijke glans extra aanzet. Iets wat conventionele föhns over het algemeen niet zo op letten, wat leidt tot extreme hittebeschadiging en uiteindelijk snel afbrekend haar.

Wat opvalt: de Dyson Supersonic haardroger heeft intelligente warmtecontrole, waardoor het haar niet wordt blootgesteld aan enorme temperaturen. Er zit zelfs een glazen parelsensor in, die de temperatuur 20 keer per seconde meet en de informatie doorgeeft aan het verwarmingselement. Super slim dus!

Meer items lezen uit de beauty tech reeks? Op www.techgirl.nl/tag/beauty heb ik er behoorlijk wat over geschreven.

Over TechGirl.nl

Techgirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl