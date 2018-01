5 innovatieve producten die debuteerden bij CES

De jaarlijkse techbeurs CES staat ons maandag weer te wachten en de verwachting is dat er ook dit keer veel innovatieve technologie aangekondigd wordt. Het gebeurt namelijk bijna jaarlijks dat een doorbraak in de tech aangekondigd wordt op CES. Hieronder vind je vijf van die doorbraken die hun debuut maakten bij 's werelds grootste techbeurs.

Videocassetterecorder (1970)

Misschien is het voor sommigen inmiddels onbekend, maar tot en met de jaren '90 was het vrij normaal om je films te bekijken en te bewaren op een videoband. Het is dan ook bijna onvoorstelbaar dat de technologie om deze banden af te spelen al in 1970 werd onthuld op CES. Inmiddels zijn we bijna 50 jaar verder en de kans is groot dat je nog steeds oude beelden op een videoband bewaard hebt.

In 2005 werden mochten de videobanden in de fysieke winkels van Videoland in de uitverkoop. / ANP

DVD (1996)

We maken een sprong van meer dan een kwarteeuw en komen uit bij de Digital Versatile Disk, oftewel DVD. Deze schijfjes zouden de mediadragers worden die de eerdergenoemde videobanden definitief overbodig zouden maken. Ruim 20 jaar later worden ze nog steeds veel gebruikt en verkocht.

Microsoft Xbox (2001)

Ook voor gamers is er genoeg te genieten op CES. Onlangs lieten we al zien dat je je op dat gebied ook dit jaar niet hoeft te vervelen, maar in 2001 onthulde Microsoft hier zijn eerste gameconsole: de Xbox. Met klassiekers als Halo en Mass Effect heeft de Xboxserie ons tal van fantastische games gebracht. En het begon allemaal op CES in 2001.

Lekker op je tablet met een bakje koffie. Dat begon in 2010. / Kaboompics

Tablets, Netbooks en Androidapparaten (2010)

Tegenwoordig zijn er twee smartphonesystemen die de markt domineren: het iOS van Apple en het Android van Google. Vooral nu Windows Phone op sterven na dood is ben je bij het kopen van een nieuwe telefoon op een van deze systemen aangewezen. Apple onthulde zijn eerste iPhone al in 2007, Android kwam drie jaar later. Inmiddels is Googles besturingssysteem verreweg het meest gebruikte mobiele OS.

4K UHD (2015)

Het beeld wordt elke keer scherper en scherper. En hoewel het lijkt alsof we niet meer zo lang hoeven te wachten op beeldschermen met een 8K-resolutie, is 4K voorlopig nog de golden standard. Met haarscherp beeld en levensechte kleuren is deze resolutie een waar lust voor het oog.