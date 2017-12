De iPhone X lijkt toch wat té duur te zijn

Met berichten over cryptovaluta zoals bitcoin worden we de laatste tijd al doodgegooid, maar er zijn meer cryptotrends in opkomst. Ook de eerste games die gebaseerd zijn op hetzelfde principe winnen razendsnel aan populariteit. Ook daar gaan inmiddels bakken met geld in om.

De bekendste tot dusver is CryptoKitties. Een spel dat net zoals de bitcoin en zijn broers en zussen uitgaat van het blockchainprincipe. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een slim document. Dat past zijn unieke code aan op het moment dat er iets aan het document gewijzigd wordt. Wanneer er dus een nieuwe eigenaar komt, of het nou van een bitcoin of een spelelement is, verandert de code van het document. Hierdoor is het haast onmogelijk te misbruiken door fraudeurs.