Yes! Google test officieel ‘delivery drones’

Waarschijnlijk zal het nog wel even duren voor je portie comfort food door een drone in je tuin wordt gedropt, maar een nieuw project van ontwikkelingsinstelling ‘X’ stemt hoopvol: zij zullen het komende maandag burrito’s laten regenen, mits je in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium woont.

Smakelijk 'moonshot'

Ontwikkelingsinstelling X is opgericht door Google, en sinds oktober 2015 een dochteronderneming van Alphabet Inc. Projecten worden vaak aangeduid als zogenaamde ‘moonshots’: een ambitieus project binnen de techwereld, waarvan er bij de uitvoering nog geen verwachting is van winstgevendheid of voordelen op de korte termijn. Eerder kwamen ze met de zelfrijdende auto en Project Loon (het creëren van een WiFi-netwerk met vliegende ballonnen door de stratosfeer).

Vliegende burrito's

‘X’ is al langer bezig met ‘Project Wing’, zoals het project genoemd wordt, maar er lijken nu dan écht vorderingen te komen. James Ryan, die onder andere het project uitvoert voor X, vertelt op zijn blog dat de Mexicaanse lekkernijen zullen worden bezorgd bij testers die de Project Wing app op hun smartphone hebben geïnstalleerd en in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium wonen. De locatie ligt nogal afgelegen (moet ook wel, bij zo’n test) maar toch waren er genoeg lokale bewoners die graag wilden meewerken. Vanwege het burrito-aspect snappen wij dat maar al te goed, maar de drones zouden júist in de toekomst ook voor mensen moeten werken die afgelegen wonen: zij moeten immers vaak lang in de auto zitten voor een simpel pak merk, laat staan voor medicatie.

Of de drones snel dichter bij huis zullen bezorgen is nog niet bekend: dat moeten de tests uitwijzen.

