Waarom alle vrouwen nu in de tech moeten stappen

Mark Zuckerberg, Bill Gates en Elon Musk... wie kent ze niet? Verantwoordelijk voor de oprichting van de meest prominente tech bedrijven van het moment. Zou jij kunnen benoemen wie de directeur is van een willekeurige (niet-tech) multinational? – vast niet. Yes. IT-ers zijn de nieuwe sterren van deze wereld, de mensen die we onthouden. De digitale revolutie is ongoing. Alleen ja... welke vrouwen mogen we aan dit rijtje toevoegen?

Te weinig vrouwen in de tech

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er echt heel weinig vrouwen werkzaam zijn in de tech. Als websitebouwer valt me dit op, als tech journalist, maar ook tijdens interviews die ik afneem voor TechGirl van de Maand. Terwijl de dames toch ook waanzinnig goede producten creëren, horen we weinig van hun successen. Zijn ze te bescheiden, waardoor we hen over het hoofd zien? Taak voor mij om het vrouwelijke geluid in de tech wereld ook te belichten. Dat ‘we’ met minder zijn hoeft niet te betekenen dat het verhaal niet gehoord mag worden. Wellicht inspireert het anderen.

We moeten het anders benaderen

Steeds meer tech bedrijven proberen vrouwen te enthousiasmeren om ook bij hen te komen solliciteren. Een gevalletje positieve discriminatie, alhoewel ik er van overtuigd ben dat bedrijven kwaliteit voorop moeten stellen bij hun zoektocht naar nieuw personeel. Als de man daadwerkelijk beter geschikt is voor de job, neem hem dan lekker aan. ‘Wij’ vrouwen zijn niet zielig. Hou als werkgever alleen niet je oogkleppen op en geef toe dat vrouwen anders denken en doen dan mannen. Dit biedt een nieuwe kijk op (bedrijfs)problemen en resulteert weer in heel nieuwe oplossingen.

Vrouwen zijn meer tech savvy dan ze denken

Leg ik aan een willekeurige vrouw uit dat ik over technologie schrijf, dan kijkt ze me glazig aan en wil ze verder lopen. Maar vertel ik daarbij dat het dus gaat over hoe je de beste selfies maakt, waar je op let als je een laptop koopt en welke Netflix series het kijken waard zijn, dan zie ik opeens enthousiasme. Vrouwen zijn veel meer tech savvy dan ze denken; ze gebruiken het iedere dag.

Ik wil het niet bij theoretische blogs laten. Zelf word ik het meest enthousiast van dingen doen, dus dat zal vast ook voor anderen gelden. Dingen ervaren. Spelen met de gadgets en erover leren. Van tech fashion tot rijden in een zelfrijdende auto. Leren denken als een hacker of juist leren om wat meer balans te vinden tussen on- en offline.

Om die reden organiseer ik op zaterdag 4 november het allereerste TechGirl Event + TechGirl van het Jaar uitreiking. Ik hou er geen cent aan over hoor, maar doe het gewoon om mijn tech enthousiasme met jou te delen. En omdat TechGirl.nl inmiddels 5 jaar bestaat. Een leuk verjaardagsfeest dus. Kom ook! Er is zoveel te doen!

Over TechGirl.nl

Techgirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl