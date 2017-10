Voorkom gevaar: stel SOS-functie smartphone in

Na de trieste dood van Anne Faber vragen veel mensen zich af wat je kunt doen om te voorkomen dat je ontvoerd wordt. Sommigen opperen dat alle vrouwen zelfverdedigingslessen moeten krijgen. Een andere oplossing is het instellen van de SOS-functie op je smartphone.

De SOS-functie zit standaard op een groot aantal telefoons. Twee merken hebben hem namelijk in hun systeem ingebouwd: Samsung (vanaf de Galaxy S4) en Apple. Dat klinkt misschien niet als een groot aantal, maar omdat dit de twee grootste fabrikanten zijn gaat het toch om meer dan de helft van alle telefoons.

SOS

Wie de SOS-functie instelt, kan hem op elk moment inschakelen door drie (Samsung) of vijf (iPhone) keer snel achter elkaar op de powerknop van het toestel te drukken. Wat de functie kan, verschilt per merk.

Bij Apple belt het toestel automatisch jouw SOS-contacten en heb je tevens de mogelijkheid om de functie 'aftelgeluid' in te schakelen. Die laat een hard, schel geluid horen als de SOS-functie wordt ingeschakeld, waardoor potentiële criminelen afgeschrikt worden en omstanders meteen alert zijn.

Bij Samsung verstuurt de functie automatisch noodberichten aan alle ingestelde contacten. Bovendien stuur je samen met dit bericht ook je locatie via gps of Wi-Fi en kun je foto's en geluidsopnames maken.

Hoe in te stellen

Het instellen van de functie is op zowel Apple- als Samsung-telefoons redelijk eenvoudig. Bij iPhones met iOS 11 of hoger hoef je alleen de optie 'SOS-noodmelding' in je instellingen in te schakelen. Van daaruit kun je de rest instellen en wijst de weg zich redelijk vanzelf.

Bij Samsung Galaxy-smartphones dien je in je instellingen onder 'Geavanceerde functies' bij de optie 'SOS-berichten verzenden' te kijken. Schakel deze functie in, stel de rest in en voilà: je bent beter bescherm tegen onverwachte, onplezierige ontmoetingen. Mocht je een smartphone van een ander merk bezitten, dan zijn er nog talloze apps in de Play Store te vinden die een dergelijke functionaliteit ook op je smartphone zetten.