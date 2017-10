Vier eenvoudige tips om hacken tegen te gaan

Afgelopen week schrokken heel wat internetgebruikers zich een hoedje. Er kwam naar buiten dat er een lek is in het meest gebruikte wifi-beveiligingssysteem: WPA2. Door KRACK, de naam van het beveiligingslek, lopen heel wat mensen een verhoogde kans om eenvoudig gehackt te worden. Metro geeft je daarom vier eenvoudige, maar wel effectieve, tips om de kans dat je gehackt wordt aanzienlijk te verlagen.

De gouden tips worden verzorgd door Rickey Gevers, een van Nederlands succesvolste ethische hackers. Hij is Cyber Security Expert bij cyberbeveiligingsbedrijf: RedSocks Security.

Tip 1: Gebruik VPN

Met VPN, de afkorting voor Virtual Private Network, kun je een versleutelde en veilige netwerkverbinding opzetten voor je internetverkeer. Hierdoor verlaag je de kans op indringers met kwade intensities enorm. En het is nog best eenvoudig ook!

Tip 2: Bezoek alleen veilige sites

Wil je de kans op hackers tegengaan, dan is het exclusief bezoek van https-sites sterk aan te raden. Dit zijn beter beveiligde websites die je herkent aan het slotje (zoals bij www.metronieuws.nl). Bijna alle grotere websites maken gebruik van https, maar toch is het altijd goed en veilig om dit in de gaten te houden.

Tip 3: Two-factor authentication voor jouw accounts

Volgens Gevers is dit de belangrijkste en beste manier waarop je als consument je eigen internetbeveiliging kan verbeteren. Two-factor authentication is een effectieve en goede beveiligingsoplossing om je netwerk, websites die je vaak bezoekt, e-mails of andere online activiteiten extra beveiliging te geven. Op die manier verlaag je de kans dat je gehackt wordt absoluut.

Tip 4: Wachtwoordzinnen in plaats van woorden

Last but not least: wanneer je wachtwoorden bedenkt, kies dan hele zinnen als wachtwoord en niet een woord met wat letters. Onderzoek heeft uitgewezen dat wachtwoordzinnen veel moeilijker zijn om te hacken: Wachtwoordzinneninplaatsvanwoorden dus.