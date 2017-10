Je smartphone krijgt meer scherm en dubbele lenzen

De nummers een en twee in smartphoneland, Samsung en Apple, lanceerden de afgelopen maanden hun nieuwe toptoestellen. Maandag kwam daar de nummer drie Huawei bij. Zij lanceerde in München de nieuwe Mate 10 serie. Nu we deze kunnen vergelijken met de Samsung Galaxy Note 8 en de iPhone X wordt het tijd om wat opvallende dingen op een rij te zetten.

Het scherm

De slag om het scherm is begonnen. Dat ze allemaal ontzettend helder zijn, is geen nieuws. Wel willen de fabrikanten de bezel, de zwarte rand om je scherm, steeds kleiner maken. Samsung begon er dit voorjaar mee met de lancering van de Galaxy S8. Alle drie claimen ze procentueel het meeste scherm aan de voorkant te hebben. Wel zijn er wat verschillen. Zo heeft Huawei toch een vingerafdrukscanner aan de voorkant geplaatst, terwijl Samsung hem naar de achterkant heeft verplaatst. Nadeel van dat laatste is dat het niet erg makkelijk gaat, zeker niet als je er een hoesje omheen doet. Een compleet bezelvrije telefoon is lastig, omdat er aan de voorkant toch altijd een camera en diverse sensoren nodig zijn. Maar als er nog wat millimeters gespaard kunnen worden zullen ze dat niet nalaten in hun volgende toestellen.

De camera

Ook opvallend, de opkomst van de dubbele lens aan de achterkant. Vorig jaar dook dit fenomeen al op en dat zet zich dit jaar door. Waar mensen eerst dachten, is die tweede cameralens nodig is dat inmiddels geen issue meer. De foto’s worden scherper, de zoom is een stuk beter en per ongeluk een bewogen foto maken is een kunst op zich geworden. Daarbij weet de Mate 10 zelfs wat je op de foto gaat zetten en past daarop automatisch zijn instellingen aan. Alle drie maken ze werk van het zogenaamde cover shot. Het voorwerp scherp op de voorgrond en de achtergrond vaag. Alsof je met een professionele camera aan de gang bent. Hoewel je nog steeds kunt zien dat het geen echte spiegelreflexcamera is geweest, nadert de kwaliteit van de foto’s van de mobiel de professionele in rasse schrede. Kortom, de dubbele cameralens is een blijvertje geworden en zal alleen maar beter worden.

De batterij



Met al die nieuwe, grote schermen en dubbele camera’s wordt er steeds meer gevraagd van de batterij. De schermen verbruiken veel stroom en de rekenkracht van de processor wordt tot het maximale gedreven. Fabrikanten zoeken dan ook wanhopig naar de batterij van de toekomst. Op dit gebied is het wachten op echte grote stappen. Nu zijn het vooral kleine innovaties die het stroomverbruik omlaag brengen en wordt er geïnvesteerd in sneller opladen. Waar Samsung en Apple geloven in draadloos opladen, haakt Huawei juist af. De Mate 10 pro heeft wel de grootste accu van de drie en de Chinezen claimen dan ook de langste standbytijd.

De prijs

Wat specificaties betreft ontlopen de drie toestellen elkaar niet, maar wel als het gaat om de prijs. Voor de Galaxy Note 8 is er een adviesprijs van 999 euro en daar gaat de Mate 10 wel onder met 799 euro. Heb je nog een goed gevulde oude sok dan kun je de iPhone X aanschaffen vanaf november voor maar liefst 1149 euro. Overigens heb je morgen al een nieuwe smartphone nodig, dan is alleen de Galaxy Note 8 verkrijgbaar van deze drie. De andere twee liggen volgende maand in de winkel.