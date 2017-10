Hoe Noord-Korea’s nucleaire tech zo snel kon groeien

Kort voordat Noord-Korea hun Hwasong-12 lanceerde in mei, werden de wetenschappers die deze middellangeafstandsraketten ontwikkelden gehuldigd in de geordende straten van Pyongyang. Nationale helden waren het.

„De bussen waarmee zij door de straten van de hoofdstad werden gereden konden rekenen op een warm welkom”, zo melde KCNA, een door de overheid gerunde nieuwsdienst. Behalve een jubelende menigte was ook Kim Jong-Un aanwezig om de wetenschappers te feliciteren. Terwijl de lente was aangebroken in de Noord-Koreaanse hoofdstad omhelsde de grote leider de wetenschappers.

Record

Dit soort taferelen kwamen de afgelopen maanden vast meer voor. In 2017 wist het Aziatische land namelijk een groot aantal succesvolle rakettesten uit te voeren. Momenteel is Noord-Korea hard op weg om het record van vorig jaar, van liefst 14 succesvolle testen, te verbreken.

Twee van de testen die dit jaar zijn uitgevoerd, zijn gedaan met intercontinentale raketten. Dit zijn raketten die vanuit Noord-Korea de grote vijand de Verenigde Staten zouden kunnen raken. Daarnaast bezit Noord-Korea een kernkop die op de intercontinentale raketten geplaatst kan worden.

Rocket Man

Door al het nucleaire machtsvertoon van Kim werd hij gekscherend „Rocket Man” genoemd door de Amerikaanse president Trump, dit terwijl de rest van de internationale gemeenschap de recente dreiging met lede ogen aanziet. De dreiging vanuit Noord-Korea werd alleen maar groter toen het land de afgelopen tijd een test deed met waterstofbom, eentje die nog veel krachtiger was dan de kernbommen die de VS tijdens de jaren ‘40 op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.

De snelgroeiende nucleaire tech van Kim Jong-Un en zijn kernwetenschappers lijkt echter niet zo grensverleggend te zijn als ze zelf willen doen voorkomen. Veel van de ontwerpen stammen uit de tijd van de Koude Oorlog, toen Noord-Korea nucleaire technologie kreeg van de Sovjet Unie. Meer recent kocht het land kernwapentechnolgie in bij krachtige landen als China, Iran en Pakistan.

Baan met status

Het feit dat een land als Noord-Korea, met zo’n 25 miljoen inwoners, over zo’n indrukwekkend en beangstigend arsenaal aan nucleaire tech kan beschikken, valt allereerst toe te schrijven aan de kernwetenschappers waarover het land beschikt. Deze worden beschouwt als nationale helden, wonen samen met hun families in grote huizen en krijgen bij groot succes zelfs een erehaag door de eigen hoofdstad. In Noord-Korea zijn er, behalve het ambt van Kim Jong-Un, weinig banen met meer aanzien.

Hoewel de Noord-Koreaanse kernwetenschappers niets te kort komen, alle luxe staat voor ze klaar, is het bepaald geen luizenleventje wat ze leiden. De druk op deze slimme onderzoekers is enorm. Het wordt volgens het Amerikaanse opinietijdschrift The Atlantic niet uitgesloten dat hun leven op spel staat als ze geen progressie maken met de kernprogramma’s. Dat is natuurlijk een behoorlijke motivatie.

Maar wat de motivatie dan ook moge zijn: de resultaten die de wetenschappers boeken zijn imposant. Van de 18 testen dit jaar waren er 12 succesvol, een success rate van 67% procent. De productie van de onderdelen die nodig zijn om kernraketten te maken vindt volgens deskundigen ook steeds meer in het Aziatische land zelf plaats. Hierdoor is Noord-Korea in staat om zelf veel meer raketten te produceren én te lanceren.

