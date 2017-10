Deze ring maakt wachtwoorden en sleutels overbodig

Heb jij ook enorm veel pasjes en sleutels in je tas rondslingeren? Het is geen onbekende situatie bij mij: dan gebruik ik mijn OV-kaart om uit te checken, loop ik richting de fietsen en heb ik geen zin om de kaart terug te stoppen in mijn portemonnee. Daarom gooi ik het pasje maar los in mijn tas. De volgende keer dat ik mijn OV-kaart moet gebruiken, is het natuurlijk weer feest, want wáár is dat ding in vredesnaam gebleven?! De Token smart ring zou dit soort situaties moeten voorkomen.

Wat kan het?

Token is een ring die meerdere acties uit kan voeren. Het zou namelijk je pasjes, inlogcodes en sleutels kunnen vervangen. Om de ring te activeren, scan je je vingerafdruk op de onderkant van de ring. Je maakt de ring wakker door er twee ‘klopjes’ tegenaan te geven met je vinger. Vervolgens kan je Token gebruiken om bijvoorbeeld in te loggen op je computer. Dit doe je door twee keer op het oppervlak van je laptop te tikken, nadat je deze twee verbonden hebt via Bluetooth overigens. Inloggen op sites is ook geen probleem, want je kan al je wachtwoorden opslaan op de smart ring.

Token zou verder te gebruiken zijn om sloten te openen. Je kan de ring verbinden aan je voordeur en je auto, zodat je deze met twee simpele klopjes met de ring kan openen en weer op slot kan doen. Hiervoor zijn wel aanvullende materialen nodig, die kunnen verbinden met de ring. Daarnaast zou je enkele pasjes kunnen verbinden met de smart ring: je OV-kaart, je toegangskaart op het werk, maar ook je creditcard. Op deze manier zou je kunnen betalen met je ring bij meer dan 15 miljoen winkels.

Is het veilig?

De grote vraag is of zoiets veilig is. Persoonlijk zou ik er alleen maar zenuwachtig van worden dat al mijn belangrijke items gelinkt zijn met een ring. Met een item dat ook in verkeerde handen zou kunnen vallen… Goed, dat kan ook met je normale pasjes gebeuren, maar dan ben je niet alles in één keer kwijt. Token garandeert echter dat zo’n ring veiliger zou moeten zijn dan ‘normale’ items. De ring is alleen te activeren met jouw vingerafdruk en werkt alleen wanneer deze gedragen wordt. Daarnaast werkt het bedrijf samen met grote bedrijven zoals Microsoft en Mastercard om de veiligheid en kwaliteit van de techniek te kunnen garanderen.

Zou jij Token willen dragen? Meer informatie lees je hier!

Over Techgirl Anke

Techgirl.nl is dé technologie website voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. Techgirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl