6 gadgets voor de koukleum op kantoor

Je hoeft geen Game of Thrones-geek te zijn om te weten dat de winter eraan komt. Het festivalseizoen is voorbij, strandtenten sluiten hun deuren en de centrale verwarming is thuis alweer aangezet. Ben je er nog niet helemaal klaar voor de warme zomerzon gedag te zeggen? Deze gadgets houden je warm dit najaar.

Muismat

Het eerste waaraan je merkt dat de winter nadert, is dat je koude handen krijgt. Dat kan zijn van je fietstocht naar kantoor in de ochtend, maar ook van simpelweg te veel uren achter je computer geplakt zitten. Je moet voor deze eerste gadget een beetje avontuurlijk zijn ingesteld; hij ziet eruit als een schattige anime kat. Voor slechts 15 euro verwarmt 'ie je polsen én handen via USB. Lekker!

Muis

Vind je de vorige handwarmer niet helemaal geschikt voor je werk, dan is er ook een stijlvoller alternatief. De ValueRays warmtemuis past iets beter in de meeste kantoortuinen. Deze optische muis kost je twintig euro. De enige voorwaarde voor niet een, maar twee warme handen, is dat je jezelf even aan moet leren om ook met je andere hand te muizen.

Warme billen

Datzelfde merk, ValueRays, heeft ook een warmtekussen. Je legt het platte infraroodkussen op je bureaustoel, plugt de stekker in je USB-port en je kunt genieten van warme billen. Het kussen heeft een wasbare hoes en kost je 35 euro. Of je ermee gezien wilt worden, da's een tweede ding...

Zooltjes

Inmiddels zijn al je USB-ports bezet, dus wijken we uit naar andere warmtebronnen. Digitsole, bijvoorbeeld, een zool die je in je schoen plaatst en ervoor zorgt dat je binnen no time warme voeten hebt. Je kunt de temperatuur zelf instellen (van 30 tot 45 graden). Digitsole houdt ook nog je stappen bij en het aantal calorieën dat je al hebt verbrand (met lopen, niet met klappertanden). Dit zooltje heeft zijn eigen app, waardoor je op je iPhone of Android precies kunt zien hoe veel calorieen je eraf loopt en waar je tevens de warmte per zool kan instellen. Deze Bluetooth-zolen werken 2 tot 6 uur achter elkaar voordat je ze weer moet opladen en zijn verkrijgbaar in maat 36 tot en met 47. Heerlijk, maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan: voor 199 euro heb jij deze winter warme voeten.

Dekentje

Een van de meest gehoorde irritaties op de werkvloer is de ellendige warmteregulering van de kantoortuin, terwijl jij met verkrampte schouders zit te kleumen achter je bureau. Daar heeft OBBOmed nu iets op gevonden. Deze warmtedeken of -kraag houdt je lekker warm. Je plugt hem in je USB-port, legt hem op je schouders en het warmte-element doet de rest. Realiseer je wel dat deze kraag van 35 euro waarschijnlijk net zo’n toeristische trekpleister is als de katten-muismat.

Ventilator

Leuk hoor, al die warmhoudertjes hierboven, maar er is een product dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt deze winter en dat is de Dyson AM05. Dit is een ventilator van Dyson, zonder propellers, maar mét een strak design waarbij de wind via het gat in het midden wordt verspreid. Je kunt 'm zowel warm als koud zetten. De ventilator kost je 300 euro, maar dan trotseer je wel de winter én zomer in stijl.

Lees ook: 4 x de beste survivalgadgets

Geschreven door TechGirl: Laura Kempenaar

Over Techgirl

Techgirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. Techgirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl

Volgende week dinsdag staat Anke weer voor je klaar in de Metro-app met de leukste TechOnderweg-tips!