Dit weten we al over de gloednieuwe iPhone 8

Apple komt maandag met een keynote vanuit het nieuwe Steve Jobs Theater in Californië en dat kan maar één ding betekenen: we gaan ein-de-lijk de nieuwe iPhone 8 zien!

Op het web circuleren de wildste geruchten: van productieproblemen tot de home-button die verdwijnt. Wat weten we nu écht? Het doorgaans goed ingelichte 9to5mac.com claimt informatie te hebben afkomstig uit een iOS 11 update...

Home-button: ja of nee?

Een veelgestelde vraag: is er straks nog een home-button op de voorkant van de nieuwe iPhone? Insiders en uitgelekte ontwerpen zeggen van niet. Het is nog onduidelijk hoe de besturing zal werken, maar een fysieke knop schijnt niet voor te komen in de ontwerpen. Het is mogelijk dat er een virtuele knop is, die niet altijd zichtbaar is als je het hele scherm gebruikt (denk hierbij aan het kijken van video’s en het spelen van games).

OLED-scherm

De nieuwe iPhone zal voorzien zijn van een OLED-scherm. Deze schermen hebben een hoger contrast, heldere kleuren en een diepere kleur zwart. Daarnaast is OLED ook dunner dan gewone LED-schermen. In het ontwerp dat door Evan Blass op Twitter is gezet, is te zien dat het scherm net zo groot is als de telefoon. Er zijn dus bijna geen schermranden meer zichtbaar. Aan de bovenkant is een uitsnede voor camera en sensoren.

Upgrade in camera

De camerafunctie is belangrijk en het is dan ook geen verrassing dat Apple hier bij elke release een verbetering in heeft aangebracht. Met de ‘Portrait Lighting’-functie maak je DSLR-achtige foto’s (Digital Single Lens Reflex), inclusief scherptediepte effect. Ideaal voor selfies: er zijn 5 ingebouwde lichteffecten (Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono en Studio Light). Waarschijnlijk werkt de flits voor iedere setting anders. Filmen doe je met de nieuwe iPhone 8 in 4K. Kijk, daar worden we blij van!

Gezichtsherkenning

Apple wil al langer aan de slag met ‘facial expressions’ en gezichtsherkenning, en het lijkt erop dat deze iPhone die functie gaat bezitten. In de gelekte iOS 11 code zijn namelijk aanwijzingen gevonden voor ‘Face ID’. Misschien herken je deze situatie: je leest net lekker een artikeltje online en ineens dimt je scherm. Nou, de nieuwe iPhone ‘weet’ straks wanneer je naar je scherm kijkt.

Gaat Face ID het huidige Touch ID vervangen? Als de home button niet meer aanwezig is, dan zal Apple met een alternatief moeten komen. Dat kan maar zo in de vorm van Face ID zijn.

Geanimeerde emoji’s: animoji

Há, en dan hebben we het niet over de Emoji Movie. Het schijnt dat je straks via iMessage gebruik kan maken van geanimeerde 3D-emoji’s. Ook hier komt de gezichtsherkenning weer terug: de animoji’s reageren op jouw gezicht en/of doen deze na. Ik ben heel benieuwd naar deze fun functie!

Wanneer heb jij de iPhone 8 in je handen?

Als het even meezit, dan heb je ‘m vrijdag 22 september al in je bezit. Volgens de verwachting kan je ‘m de vrijdag na de keynote al bestellen en heb je ‘m een week later in huis. Of dat ook voor ons in Nederland geldt? Dat weten we nog niet…

Volg Apple’s keynote

Vanaf 19.00 uur ‘s avonds kun je de keynote live volgen via de website van Apple. Lees je liever de Nederlandse updates? Check dan www.techgirl.nl!

