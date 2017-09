Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: toekomst werken

Als ik aan een kantoor in de toekomst denk, zie ik veel high tech apparatuur voor me, zoals mega moderne beeldschermen. Als het aan het bedrijf Meta Vision ligt, staat er straks niks meer op ons bureau. Dan hebben we alleen nog maar een Reality bril op.

Meta Glasses

Op de werkvloer bij Meta Vision dragen de werknemers allemaal al de Meta 2; het laatste model van de Meta Glasses (overkoepelende naam voor alle Reality brillen van Meta Vision). De Meta Glasses verschillen van, bijvoorbeeld, de Google Glasses doordat ze zich meer richten op een driedimensionale wereld.

Met de Meta Glasses stap je een 3D-wereld binnen die je met je handen kan besturen, doordat gebruik wordt gemaakt van de laatste WiFi- en voice control technieken. Daarmee is de Meta 2 een interactieve hologram-bril. In de brillen zit bovendien een 3D-camera die je handbewegingen volgt en verwerkt.

Augmented Reality, Virtual Reality… en nu Mixed Reality?

In deze bril wordt een vorm van Mixed Reality gebruikt. En dat gaat nét een stapje verder dan Augmented Reality, zoals je bij de Albert Heijn Dino-actie zag, bijvoorbeeld. En Virtual Reality? In vergelijking met Mixed Reality is dat een hele platte presentatie. Op Fox Sports besprak ik het verschil tussen de Reality vormen. Check onderstaande video maar eens!

Werken met een MR-bril

Volgens Meta Vision is de werkplek van de toekomst er één vol hologrammen; in de 3D-wereld zie je alles voor je wat normaal op je bureau staat. Je typt nog steeds op een toetsenbord en ziet het resultaat op je beeldscherm, alleen zijn beide nu een hologram. Zo is het doel van het bedrijf om uiteindelijk niets meer of minder nodig te hebben dan je Mixed Reality bril. Iedereen die met z'n handen werkt, zou gebruik kunnen maken van de Meta Vision-brillen. Van automonteurs tot vormgevers.

Zie jij jezelf later al werken via een MR-bril?

