De vijf beste GTA-games van deze eeuw

Grand Theft Auto (GTA) is een van de bestverkochte en populairste game series aller tijden. Het paradepaardje van Rockstar Games bracht in de vorige eeuw, 1997 om precies te zijn, het eerste deel uit van de fameuze sandbox game. In de 21ste eeuw werd echter pas het grote succes geboekt met de GTA-franchise en groeide het spel uit tot een van de meest bekende én beruchte videogames op aarde. Hieronder de vijf beste GTA games van de 21ste eeuw die je absoluut gespeeld moet hebben.

5. GTA IV

Omdat de GTA-serie zo episch is en er eigenlijk alleen maar winners zijn, is het natuurlijk een lastig karwei om zo’n lijstje samen te stellen. GTA IV is altijd een interessante GTA-game geweest. Het was de eerste game uit de serie die vanaf de release verscheen op de nieuwe generatie consoles. De game die zich afspeelt in een vernieuwd Liberty City, de Rockstarversie van New York City, verdeelt fans tot op de dag van vandaag. Hoewel GTA IV er visueel ontzettend op vooruitging en qua gameplay echt aansloot bij een moderne shooter en racing game, is hij minder rock ‘n roll en ultiem sandbox dan zijn illustere voorgangers. Maar toch blijft het rijden als Niko Bellic door de straten van Liberty City een absoluut GTA-genot.

4. GTA III

Als we GTA vergelijken met de bijbel, waar je een Oud- en Nieuw Testament hebt, dan is GTA III zonder meer de start van het Nieuwe Testament. De game was de eerste GTA-game waarbij in een realistische 3D wereld kon worden gespeeld. Een revolutie in vergelijking met de top-down arcade-achtige look van voorgangers uit de jaren 90. Daarnaast is GTA III de eerste videogame waarbij je prostituees kan oppikken en mag joyriden met politieauto’s. Alleen al daarom hoort deze game thuis op deze lijst. Toch heeft de eerste 3D GTA nog heel wat beperkingen en houdt de mysterieuze hoofdpersoon Claude tijdens het hele verhaal zijn mond.

3. GTA Vice City

Als we puur moesten beoordelen op vibe dan zou Vice City zonder twijfel de beste GTA game aller tijden zijn. Het met neon verlichte Vice City doet veel denken aan het decor van Scarface, waar zon, zee, strand, drank en coke de belangrijkste ingrediënten zijn. De soundtrack die naadloos aansluit bij het Miami van de jaren 80 maakt het af. Maar naast de chille vibe is Vice City ook een geweldige game. De missies zijn bruut, het verhaal voelt als een film en een arsenaal aan nieuwe voertuigen en wapens maken het een echte classic. De arcade-achtige sandbox gameplay is hier en daar misschien wat verouderd en achterhaald, maar Vice City blijft een legendarisch spektakel.

2. GTA V

GTA IV was een steady game waarmee je je uren kon vermaken, maar toch miste veel GTA-fans de vrijheden van het vliegen en de wildernis. Zijn opvolger, GTA V, heeft het allemaal. De verhaallijn is net als de game zelf, serieuzer en volwassener dan de voorgangers. Dat is niet per se wat positiefs, maar de graphics en gameplay van GTA V zijn ongeëvenaard. Tel daarbij de talloze online mogelijkheden op en GTA V, dat zich afspeelt in de regio Los Santos, Rockstar’s parodie op Los Angeles, is een legendarische game.

1. GTA San Andreas

Voor veel Grand Theft Auto-fans bestaat er geen twijfel: GTA San Andreas is de beste game uit de legendarische serie. Natuurlijk zijn de graphics achterhaald als je ze vergelijkt met de next gen GTA-spellen. Maar dit is geen lijst die puur wordt bepaald op graphics, anders had GTA V zeker bovenaan gestaan. De gameplay en de enorme mogelijkheden maken bij San Andreas alles goed. Met San Andreas, een soort parodie op de Amerikaanse staat Californië, waan je je als speler in een absurde wereld waarin alles kan. Van het worden van een vastgoedmagnaat of vrachtwagenchauffeur tot het bezorgen van pizza’s: de mogelijkheden in San Andreas zijn ontelbaar. Ook als je de game nu zou spelen, op welke console dan ook: je vermaakt je uren met de ultieme sandbox ervaring.

Als echte GTA-fan heb je zelf vast ook een top 5. Drop hem hieronder!