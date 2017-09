De beste plekken om je survivalskills te testen

De tijd voor lekkere zonvakanties zit er nu wel op, maar voor de survivalfanaten komt het echte vakantieseizoen er nu pas aan. Dit zijn volgens de populaire reisgids Lonely Planet de beste plekken om helemaal los te gaan in de natuur.

Bear Grylls Survival Academy in Zimbabwe

De Bear Grylls Survival Academy zit op meerdere plekken in de wereld, maar die in Zimbabwe is het hoogst aangeschreven. In groepen van tien leer je overleven bij de Victoriawatervallen in het Afrikaanse land, dit terwijl je enkel uitgerust bent met je mes te midden van de neushoorns, leeuwen en olifanten. Je bent verder vooral aangewezen op je mes en leert hoe in de wildernis een hut te bouwen, vuur te maken en hoe het vieze water uit de jungle drinkbaar te maken.

Speight’s Coast to Coast in Nieuw-Zeeland

Waar het bij Bear Grylls Survival Academy in Zimbabwe meer gaat om het overleven op een plek, gaat het bij Speight’s Coast to Coast in Nieuw-Zeeland vooral om het afleggen van afstanden in de robuuste natuur. Zoals de naam al doet vermoeden reis je per voet, fiets en kajak in twee dagen tijd over het South Island, waar vooral Lord of the Rings-fans veel zullen herkennen. De totaalafstand is 243 kilometer en het wordt dan ook gezien als de Nieuw-Zeelandse Iron Man. Maar dan leuker (dit event vindt alleen plaats in februari).

Bob Cooper Outback Survival in Australië

Leren van de beste, ook dan moet je naar Oceanië. Bob Cooper is een van de bekendste experts op het gebied van survivallen. Bob Cooper werd regelmatig gevolgd door National Geographic, maar leefde vooral in totaal zo'n dertig jaar tussen onder andere de Aboriginals, in de bush van Botswana en met Maleisische stammen. Hij biedt 'simpele' driedaagse menu's aan, maar kan je ook onderwerpen aan iets intensievere programma's van ruim een week.

Polar Explorers’ North Pole expedition

Genoeg van alle warme landen? Survivallen kan natuurlijk ook prima op de Noordpool. Met de Polar Explorers’ North Pole expedition kan je er op allerlei manier terecht. Van vijfdaagse skitours tot pakketten van liefst zestig dagen, waarin je echt op expeditie gaat. Overigens heb je als de kou overdag getrotseerd hebt, 's avonds vaak wel de kans om even lekker bij te komen aan de hand van cocktails. IJskoud.

Lekker dicht bij huis

Geen zin in een lange dure survivaltocht in een ver oord? In Nederland zijn er zat locaties om een dagje door de natuur te banjeren en uiteraard zijn ook de Belgische Ardennen zeer geschikt voor een kort avontuur.