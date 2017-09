5 offroad auto's die je nu wilt hebben

Hoewel de auto-industrie de laatste tijd veel inzet op zuinigheid en comfort blijven ook de grotere jongens in trek. Want wat rijdt er fijner op allerlei weg- en terreintypes, on én offroad, als een mooie SUV, 4x4, jeep of pickup? Hier 5 offroad auto’s die je op dit moment wilt hebben. Let's go.

Jeep Grand Cherokee Overland

De Jeep Grand Cherokee is een van de paradepaardjes van het Amerikaanse Jeep. Dit automerk afkomstig uit de Rust Belt, de industriegordel van de Verenigde Staten, is zo sterk als het staal uit diezelfde streek. De Grand Cherokee Overland combineert de dapperheid en paardenkracht voor het echte offroad werk met comfort, luxe en toegankelijkheid. Van leren bekleding tot verwarmde stoelen. De velgen zijn standaard 18-inch en geven de Jeep naast een robuuste ook een sportieve uitstraling.

Mercedes-Benz G500

De G-serie van Mercedes-Benz werd in de jaren ‘70 ontwikkeld voor internationale krijgsmachten. En dat is te merken. De huidige versie van de Duitse auto is in veel opzichten nog hetzelfde: van het pantser stevige frame tot de solide as. Maar dan zijn er top notch technologie, luxe en leren beleding aan toegevoegd. De Benz G500 is een grote speler met enorm veel kracht en mogelijkheden en kan gemakkelijk de strijd aan met andere toppers binnen het offroad segment. De prijs van de stijlvolle Duitse krachtpatser is echter voor veel autoliefhebbers een afknapper, want de G500 gaat vaak pas vanaf minimaal 150.000 euro over de toonbank.

Toyota Land Cruiser

Denk aan autorijden op wild terrein en je komt al snel uit bij de Toyota Land Cruiser. Deze Japanse auto is een begrip op het gebied van offroad rijden. De afgelopen jaren is de kwaliteit, grote, het aantal opties en prijs van de Land Cruiser omhoog geschoten. Om over het meest ruwe terrein of het allerslechtste stuk weg te rijden ontwikkelde Toyota een speciaal systeem. Zo is het onder andere mogelijk om een functie aan te zetten die een deel van het achterwiel van de auto afremt en ervoor zorgt dat de draaicirkel van de Land Cruiser zich extra kan aanspannen.

Chevrolet Colorado ZR2 sports

Deze Chevy Colorado is een van de meest toegankelijke offroad auto’s van het moment. De truck komt in verschillende uitvoeringen, van vrij basic tot zeer luxe. Het tractiecontrolesysteem, ook bekend als Tractie Controle Systeem (TCS), maakt van de Amerikaanse auto een echte offroad koning. Dit is een essentieel onderdeel van veel 4x4 toppers, waar de Chevrolet Colorado ZR2 zeer zeker tot gerekend kan worden.

Ford Raptor

Toen de Ford Raptor in 2010 voor het eerst werd gepresenteerd trok hij gelijk de aandacht. Op dat moment was het een uniek type binnen de high-speed offroad auto’s. Zeven jaar later is het nog steeds een van de beste offroad auto’s verkrijgbaar. Voor een grote terreinwagen is de Ford Raptor enorm snel en de dikke banden en suspension maken de 4x4 ook nog eens ideaal in de modder.