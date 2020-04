Waarom de juiste gastspreker jouw business boost

Wil jij het maximale uit je bedrijf halen? Natuurlijk wil je dat. Het is dan essentieel dat je alles weet van onderwerpen zoals marketing en technologie, maar natuurlijk met name wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen.

Een leuke spreker boeken met ervaring en expertise op deze gebieden kan, als de coronacrisis voorbij is dan heel interessant voor jou zijn. Neem bijvoorbeeld Jesse van Doren, een jonge ondernemer en spreker. Hij brengt je niet alleen veel kennis, maar ook handige tips om dit toe te passen in jouw business! Op zijn 11e had hij zijn eerste bedrijven al opgericht, inmiddels heeft hij met zijn team al voor bedrijven als Google, Netflix en BMW gewerkt. Zijn inspirerende verhaal heeft inmiddels al veel andere bedrijven doen groeien.

Kennis is macht

Een leuke spreker boeken die jou en je team alles uitlegt op het gebied van marketing. Hierbij neemt hij alle actuele ontwikkelingen en technologieën door. Allemaal leuk die nieuwtjes, maar wat bereik ik ermee? Logische vraag. Maar stel dat je antwoord krijgt op vragen als: hoe kan ik met minder inspanning nog betere resultaten bereiken? Hoe kunnen we met technologie onze concurrenten achter ons laten? Hoe kan ik door slim gebruik van data het jaarlijkse ziekteverzuim binnen mijn bedrijf terugdringen? Dit maakt het ineens een stuk interessanter, niet? Van Doren vertelt je hier van alles over en helpt je ook met concrete toepasbare tips.

Foto: Unsplash

Past het wel bij mijn organisatie?

Of je nou een banketbakkerij hebt, bij een groot accountancybureau werkt of online trainingen verkoopt, voor ieder bedrijf is marketing essentieel en kan technologie het verschil maken. Dat is nou juist het mooie aan marketing, technologie en innovatie. De wereld om ons heen verandert. De vraag is, verander jij mee? Je zult versteld staan van de mogelijkheden die er zijn om jouw leven net even iets gemakkelijker te maken. Laat je verrassen en bekijk jessevandoren.com voor meer info.

De juiste spreker kiezen

Als je de juiste spreker wilt kiezen voor jouw bedrijf, dan is een vraag die nu natuurlijk bij je opkomt: wat kost een gastspreker dan precies? Dat kwaliteit geld kost, weet iedereen. Zo is er natuurlijk ook niet een exact bedrag te noemen wat je voor een spreker kwijt bent, dit verschilt enorm per spreker. Maar onthoudt wel het volgende: een spreker kan alleen spreken als hij ook gevraagd wordt en zal dus ook een goede prijs / kwaliteit-verhouding moeten hebben. De kosten kunnen erg uiteenlopen, van 1000 euro tot enkele tienduizenden euro’s.

Foto: Unsplash

Het kan zijn dat de prijs van een spreker inhuren je ervan weerhoudt om dit te doen. Bedenk dan dat het een investering is, die je als het goed is dubbel en dwars terugverdient. Dus die forse investering gaat jou waarschijnlijk ook fors opleveren. Allereerst omdat het zoals je hierboven las ook meer mensen naar je event trekt. Daarnaast is de impact van de spreker blijvende marketing voor jouw organisatie. Zeker ook omdat je er zelf veel van leert, wat je kunt toepassen in je eigen bedrijf.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)