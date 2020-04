Waarom bloggers zo belangrijk zijn voor je bedrijf

Nederlanders met een eigen bedrijf moeten opletten: Nederland heeft namelijk de meest concurrerende economie van heel Europa.

Veel ondernemers leven op dit moment in een heel nare crisistijd, maar wie kan door werken: kijk goed wat je bedrijfsvoering gaat worden. Wil je nieuwe klanten trekken of wil je dat je bestaande klanten niet vertrekken naar de concurrent? Tegenwoordig zijn er diverse soorten marketing in te zetten waarmee je bekendheid kunt vergaren. Wat we in 2019 al zagen en wat dit jaar belangrijk blijft, is het inzetten van bloggers voor contentmarketing. Bloggers zijn dus ook in 2020 belangrijk voor je bedrijf. Waarom dat precies zo is en wat je zelf kunt doen als ondernemer, lees je hier.

Hoe kun je een blogger voor je bedrijf inschakelen?

Er zijn twee verschillende manieren waarop je gebruik kunt maken van de krachten en talenten van bloggers. In eerste instantie kun je voor je bedrijf zelf een blogger in dienst nemen die de bedrijfsblog up to date houdt met interessante artikelen over de niche van je onderneming. Je bepaalt zelf wat voor content er gemaakt gaat worden en welke handige keywords daarvoor gebruikt moeten worden. Tip: doe een keyword-onderzoek om op die manier te checken welke woorden rondom jouw bedrijf het beste in Google scoren. Op die manier speelt contentmarketing een hele belangrijke rol, omdat je met behulp van kwalitatieve artikelen met die sleutelwoorden hoog in de zoekmachines komt te staan.

Blogger met eigen blog

Ook kun je kiezen voor het inschakelen van een blogger die een eigen blog heeft. Je kunt een samenwerking aangaan waarbij de blogger over jouw diensten of product schrijft met behulp van linkbuilding. Let er hierbij wel op dat het onderwerp van de desbetreffende blog aansluit bij jouw bedrijf en/of het product dat je wilt verkopen. Alleen op die manier kun je samen een passend publiek bereiken, omdat het anders niet geloofwaardig is. Een modeblogger die normaal alleen over fashion blogt en dan ineens een schoonmaakproduct moet promoten, is moeilijk serieus te nemen. Dit geldt ook voor andere niches.

Waarom bloggers inschakelen voor je onderneming?

Wanneer je bloggers zoekt om te bloggen voor je bedrijf weet je waarschijnlijk al de waarde van zo’n schrijver met de nodige ervaring. Bloggers kunnen veel betekenen voor de naamsbekendheid van je onderneming. Wil je op een interessante manier een product of een dienst aan de man brengen zonder dat het direct duidelijk is dat het om een advertentie gaat? In dat geval kun je een blogger bijvoorbeeld een recensie laten schrijven over een van je producten of diensten. Mooi vormgegeven artikelen met foto’s doen het immers vandaag de dag vaak beter dan een platte reclame waar mensen vaak direct bij doorklikken.

Daarnaast is het interessant om een blogger met een eigen blog in te schakelen, omdat hij of zij al een bestaand publiek heeft. Het geld dat je normaal zou uitgeven aan een advertentie kun je ook investeren in een blogger met een trouw publiek. Wist je dat je hierbij helemaal niet altijd naar het aantal volgers moet kijken? Je kunt je beter verdiepen in de zogeheten micro-influencers: mensen met minder grote aantallen volgers, maar wel met volgers die hartstikke trouw zijn. Daarom is een samenwerking aangaan met iemand met een speciale niche vaak interessanter dan met een blogger met een algemeen thema op de blog. De kans dat mensen doorklikken naar de website van jouw bedrijf is hierbij groter.

Bloggers en contentmarketing voordeliger

Tot slot is er nog een belangrijke reden waarom je voor bloggers en contentmarketing moet gaan. Deze manier van marketing is namelijk veel meer waard dan een aantal losse advertenties of reclames. Waarom dat zo is? Heel simpel: bij contentmarketing blijven blogs en kwalitatieve artikelen op het internet staan. Zolang er gebruik wordt gemaakt van de juiste keywords (en deze na verloop van tijd worden aangepast naar de huidige SEO-trends) blijft het artikel en dus je bedrijf vindbaar. Dat is veel meer waard dan een tijdelijke advertentie waar je veel geld in investeert.

