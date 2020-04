Duizenden zonder werk, flinke stijging ww-uitkeringen

Door de coronacrisis zijn vorige maand 17.000 Nederlanders zonder werk komen te zitten, meldt het CBS. Ook klopten mensen massaal aan bij uitkeringsinstantie UWV voor een WW-uitkering.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat het al sinds 2014 niet meer is voorgekomen dat het aantal werkenden in Nederland in een maand opeens kelderde met 17.000. Tegelijkertijd liep het aantal nieuwe WW-uitkeringen vorige maand met meer dan 42 procent op tot 38.000.

'Duidelijke ontwikkeling'

In de eerste helft van maart viel het nog mee met de aanvragen, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. „Maar in de tweede helft van de maand zie je dat de arbeidsmarkt in de remmen gaat. Veel meer jongeren zijn in maart in de WW terecht gekomen." Ook ziet UWV een forse stijging van het aantal nieuwe uitkeringen in de sector horeca en catering, uitzendbedrijven en cultuursector. „Voor de maand april verwachten wij een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen."

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen trekt normaal liever geen grote conclusies op basis van cijfers over slechts één maand. Maar dit keer is volgens hem sprake van een hele duidelijke ontwikkeling. Vooral mensen jonger dan 25 jaar namen vorige maand hun toevlucht tot de WW. In februari verstrekte UWV nog 2.600 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren, in maart waren het er 7.500.

Sierteelt

Volgens berekeningen van de Rabobank raakt de coronacrisis de sierteelt het hardst. Maar goed nieuws: woensdagavond meldde het kabinet dat zij 650 miljoen euro extra uitrekken om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen.

Boeren en tuinders zijn blij met de extra maatregelen, laat LTO-voorman Marc Calon weten. „Grote groepen boeren en tuinders kunnen nu geen kant op kunnen met hun producten."