Cloud-oplossing onmisbaar bij thuiswerken

De hele dag thuis aan de keukentafel achter je laptop. Samen met je partner, huisgenoot of -dier, of alleen. Zonder de (flauwe) kantoorhumor en de dagelijkse gezelligheid van je collega’s. Gelukkig is er online een wereld aan werkplezier te ontdekken.

Buikspierkwartier

Ze was nooit ‘zo’n type’, maar sinds PR-manager Susanne (26) bij EVDM Agency werkt, sport ze fanatiek. Met haar collega’s. Vanwege het thuiswerken zit dat er nu niet in dacht ze, totdat een klant met een online fitnessprogramma kwam. Daar doet het team nu samen aan mee. „Elke ochtend om kwart voor 8 is het buikspierkwartier en ‘s middags doen we een half uur cardio- en krachttraining. Op dat moment leggen we allemaal de laptop weg voor een workout in de woonkamer, met huishoudelijke attributen: van wc-rollen tot pannen en bezems.” Haar baas heeft het team verplicht om mee te doen, vertelt Susanne. „Het is heel goed als je fit blijft en gezond als je met regelmaat je laptop dichtklapt. Normaal gesproken doen we dat ook, door buiten een blokje om te gaan of even iets anders te doen. Door de training heb je die onderbreking nu ook op gezette tijden.”